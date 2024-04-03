Пенсия по потери кормильца: какие документы нужно собрать лицу

Оформление происходит через Пенсионный фонд

Лица, потерявшие кормильца, имеют право на пенсию. Для этого нужно собрать пакет документов.

В связи со смертью кормильца выплаты производятся для лиц, если на день смерти кормилец имел от 1 до 15 лет необходимого страхового стажа в зависимости от возраста. Об этом говорится на сайте "Факты ICTV".

Для оформления начисления лицу следует обратиться в управление Пенсионного фонда Украины и предоставить документы:

заявление на назначение пенсии;

документы о месте жительства (регистрации) лица;

индивидуальные сведения о застрахованном лице за период с 01 июля 2000 — для подтверждения зарплаты отделом персонифицированного учета;

документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании лица, которому назначается пенсия, и умершего кормильца (представляется в случае, если лицо, обратившееся с заявлением о назначении пенсии в связи с потерей кормильца, имеет следующие документы);

свидетельство о рождении или паспорте лица, которому назначается пенсия;

справка о составе семьи умершего кормильца или другие документы, подтверждающие родственные связи (при наличии);

копии документов, удостоверяющих родственные отношения члена семьи с умершим кормильцем (при наличии);

свидетельство органов ЗАГСа о смерти кормильца или решении суда о признании человека безвестно отсутствующим или оглашения его умершим;

документ о пребывании членов семьи (кроме детей) на иждивении;

справка с места обучения, подтверждающая, что получатель пенсии, не достигший возраста 23 лет, учится на дневной форме обучения (для детей);

документы о страховом стаже лица, которому назначается пенсия.

Следует заметить, если кормильцем был военный, то также потребуется официальная бумажка от воинской части, комиссариата или другого военного учреждения с указанной датой и причиной смерти.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие документы нужны для оформления пенсии по возрасту.