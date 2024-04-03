Укр

Пенсия по потери кормильца: какие документы нужно собрать лицу

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Гривна Новость обновлена 03 апреля 2024, 14:16
Гривна. Фото Depositphotos

Оформление происходит через Пенсионный фонд

Лица, потерявшие кормильца, имеют право на пенсию. Для этого нужно собрать пакет документов.

В связи со смертью кормильца выплаты производятся для лиц, если на день смерти кормилец имел от 1 до 15 лет необходимого страхового стажа в зависимости от возраста. Об этом говорится на сайте "Факты ICTV".

Для оформления начисления лицу следует обратиться в управление Пенсионного фонда Украины и предоставить документы:

  • заявление на назначение пенсии;
  • документы о месте жительства (регистрации) лица;
  • индивидуальные сведения о застрахованном лице за период с 01 июля 2000 — для подтверждения зарплаты отделом персонифицированного учета;
  • документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании лица, которому назначается пенсия, и умершего кормильца (представляется в случае, если лицо, обратившееся с заявлением о назначении пенсии в связи с потерей кормильца, имеет следующие документы);
  • свидетельство о рождении или паспорте лица, которому назначается пенсия;
  • справка о составе семьи умершего кормильца или другие документы, подтверждающие родственные связи (при наличии);
  • копии документов, удостоверяющих родственные отношения члена семьи с умершим кормильцем (при наличии);
  • свидетельство органов ЗАГСа о смерти кормильца или решении суда о признании человека безвестно отсутствующим или оглашения его умершим;
  • документ о пребывании членов семьи (кроме детей) на иждивении;
  • справка с места обучения, подтверждающая, что получатель пенсии, не достигший возраста 23 лет, учится на дневной форме обучения (для детей);
  • документы о страховом стаже лица, которому назначается пенсия.

Следует заметить, если кормильцем был военный, то также потребуется официальная бумажка от воинской части, комиссариата или другого военного учреждения с указанной датой и причиной смерти.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие документы нужны для оформления пенсии по возрасту.

Теги:
#Пенсии #Пенсия #Потеря кормильца