От 70 до 1000 гривен: сколько в апреле стоят клубника и голубика в Украине

Цена ягод зависит от веса, торговой марки и супермаркета

В украинских супермаркетах не только изменились цены на цитрусовые, но и обновился ассортимент. В магазинах появился большой выбор ягод, в том числе клубники и голубики. Однако цены на ягоды в середине весны не из дешевых.

"Телеграф" узнал, сколько стоят клубника и голубика в разных супермаркетах страны. Отметим, что за порцию ягод в зависимости от веса придется заплатить от 70 гривен до 1000 гривен.

Супермаркет Novus

В Novus 500 гр. клубники стоит почти 100 гривен, а килограмм, следовательно, около 200 гривен. Однако, судя по карте на сайте, этот товар есть не во всех магазинах сети в стране.

Что касается голубики, то за 125 гр. придется заплатить 80 гривен. Килограмм этой ягоды обойдется примерно в 640 гривен.

Супермаркет Сильпо

100 гр. клубники в сети этих супермаркетов стоит 22,90 гривен. За килограмм ягоды, следовательно, придется заплатить около 230 гривен.

Выбор голубики в этом супермаркете представлен торговыми маркой San Lucar и Flora. Последняя предлагает два объема: 250 гр. за 268,77 гривен и 125 гр. за 152,10 гривен. Голубика от ТМ San Lucar стоит дороже — 168,21 гривен за 125 гр.

Супермаркет АТБ

На сайте магазина не указано, что в наличии есть клубника. Зато покупатели могут приобрести голубика по выгодной цене — 91,90 гривен за 125 гр.

Супермаркет METRO

В сети этих магазинов большой выбор как клубники, так и голубики. Запакованный ящик с 1 кг клубники можно купить за 349,90 гривен с ПДВ. А на развес килограмм ягоды стоит дешевле — 269,89 гривен с ПДВ. Лоточек 250 гр. стоит 79,90 гривен с ПДВ.

Что касается голубики, то за 500 гр. нужно заплатить 499,92 гривен с ПДВ. В то же время 125 гр. голубики торговой марки Wise Berry обойдутся в 109,88 гривен с ПДВ.

Супермаркет Varus

Голубика в этом супермаркете стоит 94,90 гривен за 125 гр. А килограмм клубники обойдется в 249,90 гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как изменились цены на яблоки и виноград в апреле. Украинские супермаркеты обновили стоимость этих фруктов.