Від 70 до 1000 гривень: скільки у квітні коштують полуниця та лохина в Україні

Ціна ягід залежить від ваги, торгової марки та супермаркету

В українських супермаркетах не лише змінилися ціни на цитрусові, а й оновився асортимент. У магазинах з’явився великий вибір ягід, у тому числі полуниці та лохини. Проте ціни на ягоди в середині весни не дешеві.

"Телеграф" дізнався, скільки коштують полуниця та лохина в різних супермаркетах країни. Зазначимо, що за порцію ягід, залежно від ваги, доведеться заплатити від 70 гривень до 1000 гривень.

Супермаркет Novus

У Novus 500 гр. полуниці коштує майже 100 гривень, а кілограм, відповідно, близько 200 гривень. Однак, судячи з карти на сайті, цей товар є не у всіх магазинах мережі в країні.

Щодо лохини, то за 125 гр. доведеться заплатити 80 гривень. Кілограм цієї ягоди коштуватиме приблизно 640 гривень.

Супермаркет Сільпо

100 гр. полуниці у мережі цих супермаркетів коштує 22,90 гривень. За кілограм ягоди, відповідно, доведеться заплатити близько 230 гривень.

Вибір лохини в цьому супермаркеті представлений торговими марками San Lucar та Flora. Остання пропонує два обсяги: 250 гр. за 268,77 гривень та 125 гр. за 152,10 грн. Чорниця від ТМ San Lucar коштує дорожче — 168,21 гривень за 125 гр.

Супермаркет АТБ

На сайті магазину не вказано, що є полуниця. Натомість покупці можуть придбати лохину за вигідною ціною – 91,90 гривень за 125 гр.

Супермаркет METRO

У мережі цих магазинів великий вибір як полуниці, і лохини. Запакований ящик із 1 кг полуниці можна купити за 349,90 гривень із ПДВ. А на вагу кілограм ягоди коштує дешевше — 269,89 гривень із ПДВ. Лоток 250 гр. коштує 79,90 гривень із ПДВ.

Щодо лохини, то за 500 гр. потрібно заплатити 499,92 гривень із ПДВ. У той самий час 125 гр. лохини торгової марки Wise Berry обійдуться в 109,88 гривень з ПДВ.

Супермаркет Varus

Чорниця в цьому супермаркеті коштує 94,90 гривень за 125 гр. А кілограм полуниці коштуватиме 249,90 гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як змінилися ціни на яблука та виноград у квітні. Українські супермаркети відновили вартість цих фруктів.