Похожий прием помогает быстрее избавиться от капель на зонте

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Водоотталкивающий спрей помогает уберечь одежду от намокания во время дождя. Для обработки ткани важно выбрать средство с соответствующей маркировкой.

Пользовательница pravik_kateryna поделилась в TikTok своим опытом обработки джинсов.

"Наношу водоотталкивающий спрей на джинсы. Вообще он предназначен для обуви, но я увидела в видео другой девушки, что он отлично работает и на одежде: грязная вода из лужи не просачивается в ткань, а просто стекает каплями", – написала автор видео.

Какой спрей выбрать и когда обновлять обработку

Если нужен один спрей для вещей и обуви, ищите на упаковке пометку "для одежды и обуви". Есть и средства, предназначенные отдельно для одежды. Под видео одна из пользовательниц привела пример со светлым пальто: после обработки нижнего края грязные брызги не задерживаются на ткани.

В комментариях советуют обновлять водоотталкивающий слой после каждой стирки. Периодичность зависит от средства – специальные спреи могут выдержать и несколько циклов стирки.

Чтобы обработать вещь, спрей распыляют на расстоянии 15–20 см, а затем дают ему высохнуть. Обработать можно и отдельные участки, которые намокают первыми, например плечи и капюшон куртки.

В советах по уходу за зонтом рекомендуют сначала испытать любое новое средство на небольшом незаметном участке.

Зачем обрабатывать зонт

Зонт, который и так защищен от влаги благодаря особенностям ткани, получает дополнительное преимущество от водоотталкивающего спрея. Как отметили в комментариях к видео, после обработки капли быстрее стекают с купола. Это удобно, когда нужно сразу зайти в помещение с дождя.

Как сообщал "Телеграф", влага в сложенном зонте вызывает ржавчину на механизмах и плесень на ткани, поэтому уход важен для сохранения его состояния.