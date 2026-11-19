В целом продукция представлена в 57 странах

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Фирменные магазины Roshen за рубежом работают в Бухаресте – там в ноябре 2026 года открыли уже третье заведение сети. Купить сладости украинского производителя также можно онлайн: в США через Amazon и Walmart, а в Саудовской Аравии – через Amazon.

О расширении сети в румынской столице сообщили в корпорации. Новый магазин расположен в торговом центре Bucur Obor.

Что продают в новом магазине в Бухаресте

В фирменном магазине покупателям предлагают конфеты, шоколад и свежие десерты. Первый фирменный магазин в Бухаресте Roshen открыла в конце октября 2025 года, второй – в апреле 2026 года. Вторая лавка расположена в центре города и занимает около 200 кв. м. Ее оформили в фирменном стиле с тематическими витринами и инсталляциями, ориентируясь как на местных жителей, так и на туристов.

Где еще за рубежом можно купить сладости Roshen

В США продукция Roshen с ноября официально появилась на Amazon и Walmart. В Саудовской Аравии продажи через Amazon стартовали в августе 2026 года. Маркетплейс дополнил сеть партнеров компании в электронной торговле. В 2025 году Roshen также открыла торговые дома в Саудовской Аравии и Германии, а крупнейшими зарубежными рынками компании за тот год были Румыния и Польша.

В целом сейчас продукция Roshen представлена в 57 странах. Среди них – США, Канада, страны Европы, Грузия, Китай, Япония, Казахстан и Армения.

Зарубежное присутствие Roshen охватывает розничную торговлю и партнерскую сеть

Компания также рассматривает развитие розничной сети в Болгарии, Венгрии и Польше. В апреле Roshen сообщала о подготовке к выходу на рынок Великобритании. В целом компания присутствует на рынке Венгрии с 2012 года, когда получила контроль над Bonbonetti Choco Kft.

Как сообщал "Телеграф", конфеты Roshen появились в рекламе Cartier. Участник популярной южнокорейской группы Stray Kids Хван Хенджин сидит за столом и пробует украинские конфеты.