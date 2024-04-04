Один из них точно есть дома: как изменились цены на два популярных фрукта в апреле

Минфин дал актуальные ценники

Большинство популярных овощей в Украине постепенно дешевеют. Такая тенденция не обошла и виноград, однако яблоки, напротив, прибавили в цене.

По данным портала "Минфин", за последний месяц стоимость яблок выросла почти на 1 и 3 гривны, в зависимости от сорта. А вот виноград на прилавках магазинов подешевел на 10,86 гривны.

Цены на яблоки в супермаркетах

Сейчас яблоко украинское стоит в среднем 21,26 гривны за килограмм, а яблоки Айдаред — в среднем 26,60 гривны за килограмм. Самая дорогая продукция украинского яблока есть в Metro, а Айдаред – в Varus.

Месяцем ранее этот продукт можно было приобрести за 20,49 и 23,96 грн соответственно.

Стоимость винограда

В начале апреля цена винограда колеблется от 249,48 до 269 гривен за кило. Самое дорогое предложение фрукта можно приобрести у Novus.

В то же время виноград в течение марта-апреля подешевел со средних 267,02 до 256,16 гривны за кило, то есть на 10,86 гривны.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, почему какао стремительно дорожает и как это отразится на ценах шоколада в Украине.