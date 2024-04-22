Популярный тепличный овощ будет уже в начале мая: как изменились цены в течение года

Максимальная цена у украинского производителя составляет 140 гривен, а у турецкого — 80 гривен

Стоимость помидора в Украине продолжает расти, хотя на рынок поступили первые маленькие партии выращиваемого в теплице овоща. В период с 2023 по 2024 год цена товара увеличилась на 67%.

Согласно данным проекта EastFruit, в прошлом году местные комбинаты отгрузили на рынок помидоры в среднем на полторы недели позже, чем в нынешнем сезоне. В настоящее время предложение данного товара остается небольшим из-за плохой погоды.

Пока цены на помидоры украинского производителя колеблются в пределах 120-140 гривен за 1 килограмм, что в среднем на 67%, чем в прошлом году. Участники рынка прогнозируют, что первая крупная поставка тепличного товара будет не раньше мая.

А вот импортный томат производства Турция на украинском рынке продается по цене от 70 до 80 гривен за кило. Этот товар оказался дешевле отечественного производства.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что один из главных овощей борщового набора в Украине дешевеет из-за большого предложения, плохого качества и уменьшения спроса на рынке.