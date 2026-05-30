Что добавить на сковороду для идеальной яичницы: так готовят яйца в ресторанах

Наталья Граковская
Яичница. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Секрет приготовления яичницы, о котором мало кто знает

Кажется, что приготовить жареное яйцо — самая легкая задача на кухне. Но именно яичница-глазунья чаще всего получается либо с резиновым, поджаренным по краям белком, либо с полусырым желтком посередине. Результат зависит не только от опыта в кулинарии, но и от свежести яйца, температуры сковороды и времени приготовления.

Рассказываем, как приготовить идеальную глазунью, чтобы она была не пересушена и хорошо прожарена одновременно.

Как жарить яйца правильно

Прежде всего следует обратить внимание на свежесть яйца. У свежего яйца белок плотный и держится у желтка, а не растекается по всей сковороде. Чем старее яйцо, тем реже становится белок, и равномерно приготовить его гораздо сложнее.

Яичницу нельзя жарить на слишком сильном огне. Белок начинает сворачиваться уже при относительно низкой температуре, поэтому на большом огне края становятся хрустящими и подгоревшими раньше, чем центр успеет прожариться. Желток при этом либо остается сырым, либо твердеет полностью, если держать яйцо дольше.

Лучше жарить яйца на очень слабом огне и выбивать его на холодную сковородку, отмечает кулинарный портал Pysznosci. Процесс приготовления занимает больше времени, но белок выходит однородным и нежным.

Но наиболее эффективен способ приготовления яичницы на пару, который используют на профессиональных кухнях. Когда белок начинает слегка схватываться, достаточно влить чайную ложку воды рядом с яйцом и сразу накрыть сковороду крышкой. Образующийся внутри пар равномерно "доводит" верхнюю часть белка без необходимости переворачивать яйцо. Желток при этом остается мягким и жидким.

Как пожарить яичницу идеально

Ингредиенты

  • 1–2 свежих яйца
  • 1 ч. л. сливочного масла или масла
  • 1 ч. л. воды
  • соль — по вкусу
  • свежемолотый перец — по вкусу
Как жарить яйца – пошаговый рецепт
Приготовление

  1. Разогрейте сковороду на слабом или среднем огне, добавьте масло.
  2. Аккуратно разбейте яйцо на сковороду, стараясь не повредить желток.
  3. Подождите, пока края белка начнут слегка схватываться.
  4. Влейте чайную ложку воды рядом с яйцом, но не на него.
  5. Сразу накройте сковороду крышкой.
  6. Готовьте еще 30–60 секунд – до полного застывания белка.
  7. Снимите крышку, посолите и поперчите перед подачей.
