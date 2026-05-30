Что добавить на сковороду для идеальной яичницы: так готовят яйца в ресторанах

Секрет приготовления яичницы, о котором мало кто знает

Кажется, что приготовить жареное яйцо — самая легкая задача на кухне. Но именно яичница-глазунья чаще всего получается либо с резиновым, поджаренным по краям белком, либо с полусырым желтком посередине. Результат зависит не только от опыта в кулинарии, но и от свежести яйца, температуры сковороды и времени приготовления.

Рассказываем, как приготовить идеальную глазунью, чтобы она была не пересушена и хорошо прожарена одновременно.

Как жарить яйца правильно

Прежде всего следует обратить внимание на свежесть яйца. У свежего яйца белок плотный и держится у желтка, а не растекается по всей сковороде. Чем старее яйцо, тем реже становится белок, и равномерно приготовить его гораздо сложнее.

Яичницу нельзя жарить на слишком сильном огне. Белок начинает сворачиваться уже при относительно низкой температуре, поэтому на большом огне края становятся хрустящими и подгоревшими раньше, чем центр успеет прожариться. Желток при этом либо остается сырым, либо твердеет полностью, если держать яйцо дольше.

Лучше жарить яйца на очень слабом огне и выбивать его на холодную сковородку, отмечает кулинарный портал Pysznosci. Процесс приготовления занимает больше времени, но белок выходит однородным и нежным.

Но наиболее эффективен способ приготовления яичницы на пару, который используют на профессиональных кухнях. Когда белок начинает слегка схватываться, достаточно влить чайную ложку воды рядом с яйцом и сразу накрыть сковороду крышкой. Образующийся внутри пар равномерно "доводит" верхнюю часть белка без необходимости переворачивать яйцо. Желток при этом остается мягким и жидким.

Как пожарить яичницу идеально

Ингредиенты

1–2 свежих яйца

1 ч. л. сливочного масла или масла

1 ч. л. воды

соль — по вкусу

свежемолотый перец — по вкусу

Яичница. Фото сгенерировано ИИ

Приготовление