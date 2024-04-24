Будущее гривны зависит от США: каким будет курс доллара в 2024 году, прогноз

Обесценение украинской валюты может произойти по одной причине

В 2024 году в Украине американская валюта может подорожать до 40,9 гривны. По словам эксперта, показатели зависят от действий Национального банка, поэтому цена доллара может быть на любом уровне.

Как прогнозирует эксперт Даниил Монин в комментарии для 24 Канала, курс доллара в Украине в течение этого года, вероятно, будет колебаться в пределах 39-41 гривны. На валютный рынок также влияет и предоставление финпомощи от Соединенных штатов Америки.

"Если США даст финансирование, то денег Украине будет хватать, чтобы держать курс и закрыть бюджет", — объясняет эксперт.

Он отмечает, что в случае, если США не проголосует за предоставление финансовой помощи для нашей страны, то есть вероятность, что гривна будет обесцениваться.

Однако если решение будет положительным, то НБУ укрепит гривну до 38 гривен в рамках борьбы с инфляцией. Для этого у него достаточное количество резервов.

Курс доллара в Украине по состоянию на 24 апреля

По данным портала "Минфин", в среду, 24 апреля, средний курс доллара в украинских банках составляет 39,40 грн (покупка) и 39,90 (продажа). Наличный курс — 39,74 (покупка) и 39,85 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 39,58 грн.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, на сколько может подорожать американская валюта в 2029 году в Украине.