Перевозчик душ умерших и каменный Стикс. На Лычаковском кладбище нашли необычную могилу (фото)

Кто может покоиться там

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На Лычаковском кладбище во Львове есть немало интересных и необычных памятников. Украинцы обратили внимание на один из оригинальных мемориальных комплексов.

Фото скульптурного комплекса в соцсети Threads опубликовала пользовательница по имени Мирослава. Она спросила, чье это захоронение.

Композиция отличается необычной пластикой. На гранитной плите стоит мужчина с веслом в лодке – он напоминает Харона, мифологического перевозчика душ через реку Стикс.

Скульптурная композиция на Лычаковском кладбище во Львове. Фото: threads.com/@muroskawolf

Перед ним на водной глади расположены декоративные волны и спирали. Скульптурная композиция расположена на 49 поле Лычаковского кладбища, возле польских военных захоронений.

В комментариях автору публикации ответили, что это якобы могила Ольги Логиной. Скульптура Харона установлена в семейной гробнице Логиных.

По открытым данным, не удалось подтвердить это и узнать о семье Логиных. Однако безусловно, сама скульптурная композиция – одна из самых заметных и колоритных деталей этой части кладбища.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит его могила Жванецкого в Москве. Сатирик похоронен вдали от родной Одессы.