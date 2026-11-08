Привидения или шуршащий сосед? Почему ваш кот ночью смотрит в одну точку и кричит

Специалист дал рекомендации, как снизить ночную активность кота

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Иногда кошки посреди ночи начинают носиться по квартире и громко мяукать, или пристально всматриваться в одну точку и кричать. Некоторые воспринимают эти проявления своего любимца как нечто мистическое, однако на самом деле такое поведение кота объясняется потребностью охотиться, избытком энергии и чувствительностью к раздражителям, которых люди не замечают.

Об этом "Телеграфу" рассказал фелинолог, ветеринарный терапевт, кардиолог и преподаватель Ветеринарного колледжа "Зоолюкс" Илья Лебедев. По его словам, люди часто неправильно толкуют ночные прыжки и мяуканье любимцев, хотя для кошек это привычное поведение.

Илья Лебедев

Лебедев связывает ночную активность с хищнической природой кошек. Они охотятся на закате и после него, а длительное сосуществование с людьми смещает их циркадные ритмы – суточный распорядок сна и активности.

"Поэтому они могут вести себя подобным образом посреди ночи. Нам это, конечно, не окей. Но они нас пытаются побудить либо к игре, либо проверяют, что все с нами в порядке, либо вариант того, что они слышат как минимум в 14 раз лучше нас с вами, видят и чувствуют запах в 6–8 раз лучше нас с вами, поэтому то, что мы чего-то не видим, не означает, что оно не существует. Для кота это существует", — пояснил ветеринар.

Кот может видеть и слышать то, чего люди не могут. Фото: magnific

Что привлекает внимание кота в пустой комнате

Кот может замереть и смотреть в одну точку, потому что услышал звук за стеной. Например, он слышит, как сосед шуршит пакетами, и связывает этот звук с лакомствами. Хозяин не понимает сосредоточенности любимца.

"То, что мы едва замечаем по запахам, какой-то очень тонкий аромат, для них это может быть суперинтенсивный запах", — сказал фелинолог.

Этим специалист объясняет и бурную реакцию кошек на корм. Его специфический запах может показаться человеку признаком испорченного продукта, а у животного вызывает сильный интерес и громкое мяуканье.

Как уменьшить активность кота посреди ночи

Чтобы кот меньше беспокоил хозяев во время сна, Лебедев советует уделять ему время днем. С любимцем нужно играть, давать ему возможность реализовать хищническое поведение и общаться с ним.

"Если мы хотим это немного изменить, мы должны уделять время коту днем, пытаться закрыть его потребности по активности, по хищническому поведению, по коммуникации с хозяином для того, чтобы посреди ночи он нам не докучал", – рекомендует Илья Лебедев.

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