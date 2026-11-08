Tinder для оплаты чужих счетов? В сети нашли необычный сайт для богачей

Каждый пользователь сможет подать один запрос в месяц на сумму до $1 000

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Шутка о миллиардерах, которые от скуки оплачивают чужие счета, превратилась в идею необычного сервиса. На сайте Pay My Billy можно просматривать просьбы о финансовой помощи и выбирать, кому хочется помочь. Для этого достаточно свайпнуть карточку вправо, как в Tinder. Правда, пока это лишь демонстрационная версия – сайт не осуществляет настоящих переводов.

О появлении проекта пишет The Asia Business Daily. Идея возникла после публикации пользователя X Дестини Ндлову, которую он опубликовал 22 октября. Публикация быстро стала вирусной и собрала более 2 миллионов просмотров.

Откуда взялась идея Pay My Billy

"Должно быть приложение, в котором вы загружаете свои счета, а скучающие миллиардеры свайпают вправо, чтобы оплатить их", – предложил Дестини Ндлову в соцсети X.

Шутка пришлась пользователям по душе, а вскоре на нее отреагировал и миллиардер Илон Маск. Он призвал разработчиков воплотить эту идею в жизнь. В итоге она вдохновила команду Pay My Billy на создание отдельного веб-проекта.

Как работает сайт Pay My Billy

Механика сервиса напоминает приложения для знакомств. На экране появляются карточки с просьбами о финансовой помощи и пояснениями, на что именно нужны деньги. Если запрос не заинтересовал, его можно пропустить, смахнув влево. Если человек готов помочь – смахнуть карточку вправо.

На сервисе можно просить деньги на аренду жилья, счета за электричество и другие расходы

Сервис обещает проверять счета, чтобы отсеивать поддельные обращения

Просить деньги можно на разные нужды:

оплату аренды жилья

счетов за электроэнергию

кредита на автомобиль

других расходов

Сейчас все истории на сайте вымышленные. Они лишь показывают, как будет выглядеть сервис после полноценного запуска.

На Pay My Billy уже можно испытать механизм свайпов и просмотреть запросы, но перевести деньги пока не получится. Команда проекта собирает специалистов и ищет финансирование, необходимое для запуска полноценной платежной системы.

Сервис рассчитан и на тех, кто готов помочь, и на тех, кому нужна поддержка

Как сервис планирует защищаться от мошенничества

В будущем желающие получить помощь смогут загружать свои счета и указывать имя, сумму, срок оплаты и причину, по которой им нужны деньги. Каждое обращение будут проверять сотрудники сервиса. При необходимости они будут связываться с компаниями, выставившими счета, чтобы убедиться в достоверности информации.

Также пользователям придется подтверждать личность через платежного партнера. Он будет проверять, совпадает ли имя заявителя с данными в счете.

На старте будут действовать ограничения: один человек сможет подать только один счет в месяц, а максимальная сумма помощи составит $1000.

Команда обещает удалять поддельные счета и блокировать их авторов. Кроме того, вместе с платежным партнером она планирует помогать благотворителям возвращать деньги, если те стали жертвами мошенничества.

По замыслу разработчиков, Pay My Billy не будет хранить пожертвования на собственных счетах. Платежный партнер будет переводить средства напрямую тем, кому нужна помощь.

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