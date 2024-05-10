Участники АТО получат 5 тыс. грн: где начисляют одноразовую выплату

На это было выделено 146 миллионов 333 тысячи гривен

Жители столицы Украины, участвовавшие в Антитеррористической операции, получат от Киева единовременную выплату. Ее сумма составляет 5 тысяч гривен.

Для этой выплаты было выделено 146 млн 333 тысяч гривен киевлянам-учасникам и киевлянкам-участникам АТО. Об этом сообщил Департамент социальной и ветеранской политики Киевской городской государственной администрации.

Материальную помощь от города получит более 29 тысяч человек, каждому из которых насчитают 5 тысяч гривен.

Соответствующие дополнения внесли в городскую целевую программу "Поддержка киевлян — Защитников и Защитниц Украины".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, из каких надбавок, выплат, доплат, вознаграждений, денежных вознаграждений и других начислений состоит месячное денежное обеспечение.

К тому же отмечено, какие 4 главных вещи и 3 дополнительных влияют на размер денежного обеспечения военных в Украине. Наименьшая выплата бойца составляет 20 130 и осуществляется она для солдата.