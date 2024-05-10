Учасники АТО отримають 5 тис грн: де нараховують одноразову виплату

На це було виділено 146 мільйонів 333 тисяч гривень

Жителі столиці України, що брали участь в Антитерористичній операції, отримають від Києва одноразову виплату. Її сума складає 5 тисяч гривень.

Для цієї виплати було виділено 146 млн 333 тисяч гривень киянам-учасникам і киянкам-учасницям АТО. Про це повідомив Департамент соціальної та ветеранської політики Київської міської державної адміністрації.

Матеріальну допомогу від міста отримає понад 29 тисяч людей, кожному з якого нарахують 5 тисяч гривень.

Відповідні доповнення внесли до міської цільової програми "Підтримка киян — Захисників і Захисниць України".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, з яких надбавок, виплат, доплат, винагород, грошових винагород та інших нарахувань складається місячне грошове забезпечення.

До того ж зазначено, які 4 головні речі та 3 додаткові впливають на розмір грошове забезпечення військових в Україні. Найменша виплата бійця складає 20 130 і здійснюється вона для солдата.