Пенсионерам возвращают деньги: почему так и при чем здесь индексация

ПФУ завуалированно признал свою ошибку, говорит эксперт

Пенсионный фонд Украины не проиндексировал выплаты многих украинцев. Поэтому пенсионерам постепенно начали возвращать средства, предусмотренные для них на законодательном уровне.

Об этом сообщил пенсионный эксперт Сергей Коробкин, рассказавший с чем это связано. Известно, что 1 марта в государстве прошла традиционная индексация пенсий, затронувшая большинство из 10 миллионов пенсионеров. Она составила 8%. Минимальная доплата составила 100 грн., а максимальная – 1500 грн. Средняя пенсия после весеннего перерасчета выросла до 5717 грн.

Однако выяснилось, что не все пенсионеры получили свои надбавки. Есть пенсионеры, выплаты которых не увеличились ни на копейку. Речь, в частности, идет о тех, кто вышел на заслуженный отдых в 2020 году. Первые три года пенсию им не увеличивали выплаты на объявленные проценты индексации, а прибавляли около 135 грн.

По данным Коробкина, основной размер пенсии таких украинцев в марте проиндексировали, однако на эту сумму были уменьшены индексационные надбавки, начисленные в предыдущие годы. Таким образом, общий размер выплат не изменился.

"В правительстве обещали, что с 1 марта все пенсии вроде бы проиндексируют, всем не менее чем на 100 грн. Однако многие вышедшие на пенсию именно в 2020 году остались без повышения", — указал эксперт.

По словам Сергея Коробкина, ПФУ завуалированно признал свою ошибку и уже начал возвращать деньги некоторым пенсионерам.

Аналитика интересует, планирует ли Пенсионный фонд решать проблему с неразберихой и начислить выплаты задним числом, или свои доплаты увидят только те, кто будет обращаться с жалобой.

Также стало известно, что некоторым недавно ставшим пенсионерами украинцам по неизвестным причинам снизили расчетный размер средней заработной платы, используемой для перерасчета пенсии.

Коробкин не собирается безосновательно обвинять ПФУ и сейчас ожидает его ответа – что произошло и как это будет решаться.

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