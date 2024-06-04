Вкусная, но недешевая: подорожала любимая крупа многих украинцев

Цены на базовый продукт подскочили

В начале лета изменилась стоимость многих продуктов, в том числе и гречки. Любимая крупа многих украинцев подорожала в начале июня.

По сравнению с маем, цена выросла почти на гривну. Об этом идет речь на сайте Минфина.

Гречка подорожала: актуальные цены на продукт

В первые дни лета стоимость популярной крупы повысилась. Если в мае среднемесячная цена была 25,74 грн за 1 кг, то по состоянию на 4 июня 2024 года она составляет 26,57 грн/кг.

Дешевле всего крупу можно приобрести в супермаркетах сети Auchan. Стоимость 1 кг крупы составляет 22,90 грн.

Немного дороже продукт в Metro. Там его продают почти по 25 грн. Если точнее, то по 24,80 грн/кг.

Всего на 8 копеек дороже крупа в Novus. То есть, по 24,89 грн за килограмм.

Самая дорогая гречка продается в магазинах Megamarket. Ее стоимость существенно выше средней. Там 1 кг крупы продают по 33,70 грн.

Данные с портала Минфина

Отметим, что другая популярная крупа начала дешеветь в начале лета. Речь идет о рисе, стоимость которого на международном рынке недавно достигла 15-летнего максимума. При этом падает стоимость всех разновидностей крупы. Дешевеет круглый, длинный и пропаренный рис.

Ранее "Телеграф" сообщал о росте цены на популярный салатный овощ. Фермеры повышают стоимость из-за высокого спроса.