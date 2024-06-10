На гривну влияет сразу три фактора: что будет с курсом доллара в ближайшее время

Гривнепад точно не прогнозируется

В ближайшее время курс американской валюты будет колебаться в пределах 40-41 гривны. На гривну сразу влияет целый ряд факторов, хотя ситуация на рынке под контролем Национального банка Украины.

Как сообщил экономист и член совета НБУ Василий Фурман, передает 24 канал, большинство экспертов говорят, что курс в ближайшее время будет в пределах 40-41 гривны. Это мнение только аналитиков, а НБУ таких прогнозов не дает.

По его словам, на украинскую валюту влияет ряд факторов, а именно:

уменьшение поступления валюты от экспортеров агрокомплекса на фоне истощения урожаев 2023 года;

либерализация на денежном рынке;

сезонность.

"Может ли быть в Украине усиление гривни? Может, но мы не должны забывать, что сейчас есть война и большой разбаланс валютного рынка, который Нацбанк покрывает своими интервенциями. Будет ли "гривнепад"? Нет, не будет, потому что ситуация на Валютном рынке полностью под контролем Национального банка. Будет ли банковская система в Украине устойчивой? Конечно, будет", — объяснил Фурман.

Он также напомнил, что покупка украинских военных облигаций поможет профинансировать нашу победу. Это произойдет из-за того, что деньги идут на финансирование военно-промышленного комплекса. А вот внешняя финансовая помощь тратится на гуманитарные цели и восстановление.

"Ситуация под полным контролем Национального банка. Инфляция также, она невелика сегодня — 3,9%", — говорит экономист.

Курс доллара в Украине на 10 июня

По данным портала "Минфин", в понедельник, 10 июня, средний курс доллара в украинских банках составляет 40,20 грн (покупка) и 40,75 (продажа). Наличный курс — 40,70 (покупка) и 40,80 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 40,24 грн.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, сколько стоит американская валюта в банках и обменниках Киева.