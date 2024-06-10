Новые тарифы на свет в Украине: сколько теперь будет платить среднестатистическая семья

В среднем одно домохозяйство потребляет не более 200 кВт*ч в месяц

В Украине с 1 июня 2024 года был повышен тариф на электроэнергию для бытовых потребителей. Теперь украинцы будут платить за тот же объем потребленной электроэнергии почти вдвое больше.

"Телеграф" выяснил, сколько теперь будет платить за свет среднестатистическая украинская семья. Стоит напомнить, что до 1 июня тариф на свет для бытовых потребителей составлял 2,64 грн/кВт*ч. Теперь же украинцы будут платить по 4,32 грн/кВт*ч.

По данным Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на 2020 год среднемесячное потребление населением в 2020 году на одно домохозяйство по Украине составляло 169 кВт*ч. На данный момент эта цифра могла измениться, поэтому будем отталкиваться от показателя в 150 кВт*ч в месяц.

Таким образом, до повышения одно домохозяйство в среднем платило за свет 396 гривен в месяц. А сейчас, при условии потребления того же количества электроэнергии, эта цифра составит уже 648 гривен.

Подсчитать, сколько потребуется заплатить за свет по новому тарифу можно по следующей формуле. Фактический объем потребления нужно умножить на стоимость одного киловатта электроэнергии: использовано киловатт * 2,64 = стоимость потребленной электроэнергии.

Следует отметить, что вышеприведенный пример касается только потребителей, у которых установлен однозонный счетчик электроэнергии. В случае с многозонным счетчиком нужно учитывать коэффициенты, применяемые в зависимости от времени суток.

Напомним, 31 мая правительство приняло решение об установлении единой фиксированной цены для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей на уровне 4,32 грн/кВт*ч без дифференциации по объему потребления. Такую цену украинцы увидят в платежках до конца апреля 2025 года.