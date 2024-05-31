Повышение тарифов на свет с 1 июня: правительство определилось с ценами

Новый тариф будет действовать с 1 июня 2024 года до конца апреля 2025 года.

По информации Министерства энергетики, на заседании правительства 31 мая было принято решение об установлении единой фиксированной цены для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей на уровне 4,32 грн/кВт*ч без дифференциации по объему потребления. Такую цену украинцы увидят в платежках до конца апреля 2025 года. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко после заседания правительства.

По подсчетам Минэнерго, при среднем ежемесячном потреблении электроэнергии в объеме 170 кВт*ч, платежка за электроэнергию вырастет на 285 грн.

Однако в течение отопительного периода с 1 октября 2024 года по 1 апреля 2025 года предусмотрен льготный тариф для потребителей, использующих электроотопительные установки на уровне 2,64 кВт*ч. Льгота будет действовать при потреблении ими в этот период до 2000 кВт*ч электроэнергии в месяц.

Министр акцентировал внимание на том, что рыночная цена на электроэнергию – почти 7,5 кВт*ч. И пообещал, что те, кто не сможет платить по новому тарифу, смогут обратиться за субсидиями.

Данный вопрос обсуждался в течение двух месяцев, и решение должно быть другим — выборочное повышение тарифов. В случае потребления домохозяйством более 100 кВт*ч в месяц цена растет. До 100 кВт*ч цена должна остаться на уровне 2,64 грн/кВт*ч В результате "новый вариант" победил. С 1 июня стоимость 1 кВт*ч будет составлять 4,32 гривны для всех домохозяйств.

Логика кажется простой: если у семьи большое жилье и потребляет 300-500 кВт в месяц, она должна платить за эту электроэнергию — разницу между действующей и рыночной ценой не должны компенсировать государственные отраслевые предприятия. Или снизить потребление электроэнергии в условиях ее дефицита. Повышение тарифов на электроэнергию должно увеличить приток средств в истощенную и разрушенную энергосистему Украины.

Однако эта логика может не сработать в условиях войны и стремительного обеднения населения Украины, говорит глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

– Есть вопросы: поднимут тарифы до 4,32 грн – где люди должны найти 45-60 миллиардов на электроэнергию, – говорит Олег Попенко. – Если брать объем субсидий, который у нас есть сегодня, и учесть количество пенсионеров, малообеспеченных семей и т.п., то из 45 млрд. примерно 37-38,5 млрд. нужно будет найти государству, чтобы выдать людям субсидии. Таких средств у государства нет, их никто не даст. Выходит, что мы поднимем тарифы, субсидии не дадим и просто загоняем людей в долговую яму.

По личным подсчетам эксперта, долг за коммуналку сегодня уже составил около 200 миллиардов гривен. Последняя же официальная цифра по задолженности была обнародована на 1 января 2022 г. и составляла 81,3 млрд гривен.