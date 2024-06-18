Некоторые украинцы получат денежную помощь в августе: кто и какие суммы

Это связано с праздником

В Украине ко Дню Независимости 24 августа 2024 ветераны войны и некоторые другие категории граждан получат денежную помощь. Эти выплаты для некоторых лиц назначаются автоматически без личного обращения в органы Пенсионного фонда Украины.

Минимальный размер начисления составляет 450 гривен, а максимальный – 3100 гривен. Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

Кому предусмотрена денежная помощь

450 грн — участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, насильственно вывезенным на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага;

— участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, насильственно вывезенным на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага; 650 грн — членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которых установлен согласно п. 1 статьи 10 Закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты, женам (мужчинам) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, женам (мужчинам) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не вступили в брак во второй раз;

— членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которых установлен согласно п. 1 статьи 10 Закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты, женам (мужчинам) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, женам (мужчинам) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не вступили в брак во второй раз; 1000 грн — участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного их родителей;

— участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного их родителей; 3100 грн — лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной;

— лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной; лицам с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенным концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и других причин: I группы — 3100 грн, II группы — 2900 грн и III группы — 2700 грн.

Как будет назначаться выплата ко Дню Независимости 2024 года

Для украинцев, получающие пенсию или ежемесячное пожизненное содержание, помощь будет назначаться автоматически. Лицу не нужно обращаться в ПФУ.

Однако некоторым лицам следует обратиться в орган, если они:

состоят на учете в органах Пенсионного фонда Украины в качестве получателей пенсии/ежемесячного пожизненного денежного содержания судей в отставке;

находятся на службе в силовых министерствах и ведомствах, в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах, — денежная помощь выплачивается по их обращениям в территориальные органы Пенсионного фонда Украины (сервисные центры) с соответствующим заявлением и документами, подтверждающими личность, ее статус, номером текущего счета уполномоченного банка и т.д.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторым лицам в одной области предусмотрена денежная помощь в 50 тысяч гривен.