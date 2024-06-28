Часть украинцев останется без субсидии? В Минсоцполитики сделали предупреждение

В Минсоцполитики может не быть необходимой информации для назначения услуги

Для получения субсидии украинцам необходимо до 1 июля подать в Пенсионный фонд определенные документы. Однако некоторые могут быть лишены выплат.

Об этом сообщает Минсополитики Украины. Неполучение субсидии связано с тем, что ОСББ не подает в Пенсионный фонт информацию о потенциальных получателях субсидий и льгот.

Дело в том, что продедура получения субсидии сейчас очень упрощена: член семьи просто подает соответствующее заявление, а органы Пенсионного фонда самостоятельно обрабатывают наявную у них информацию и назначают льготу. Таким образом планировалось, что процесс подачи заявления станет максимально автоматизированным.

Кроме того, на портале электронных услуг ПФУ были созданы электронные кабинеты для поставщиков жилищно-коммунальных услуг. Благодаря им государство может быстрее назначать субсидии.

Однако часть объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и некоторые исполнители коммунальных услуг не предоставляют необходимую информацию. Как следствие — Пенсионный фонд не может получить информацию, необходимую для назначения субсидий, а граждане могут не получить услугу.

Отметим, что тема субсидий очень актуальна сейчас. Дело в том, что в Украине с 1 июня изменен тариф на электроэнергию. Теперь один киловатт-час для украинцев стоит 4,32 гривны. Он останется таким же ближайший год.