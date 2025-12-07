Цены на картофель, мясо и "молочку": что ждет украинцев из-за отключения электроэнергии
Блэкауты повлияют на стоимость разных продуктов неравномерно
В результате массированного воздушного удара в ночь на субботу, 7 декабря, в Украине усилились отключения электроэнергии. Свет отсутствует по 7 часов подряд, в то время как включают его в лучшем случае на 3-4 часа.
Эксперты рассказали "Телеграфу", как блэкауты скажутся на цене продуктов питания, в том числе овощей, и станет ли отсутствие света причиной для их подорожания.
Оксана Руженкова, эксперт Всемирного банка по развитию плодоовощеводства прогнозирует, что картофель, если и подорожает, то незначительно.
"Пару гривен, которые особую погоду потребителям не сделают. Украина имеет открытые границы и активно импортирует овощи", – отметила она.
Вместе с тем заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук считает, что если свет будут выключать по 8 часов ежедневно, подорожание может достигнуть 30%. Впрочем, по его мнению, это касается преимущественно молочной продукции и мяса, нуждающихся в постоянном охлаждении.
Картофель менее уязвим к блэкаутам, ведь его можно хранить без постоянного использования электричества. Главное – поддерживать нужную температуру в хранилищах, а для этого генераторы используют эпизодически.
