На Харьков идет похолодание: когда ждать снега и морозов

В ближайшие дни в Харькове ожидается ухудшение погодных условий

В Харькове уже через несколько дней ожидается снег и ухудшение погоды. Ночью могут быть заморозки до -2 градусов.

Когда нужно надеть шапку и перчатки, выходя из дома, рассказывает "Телеграф". Согласно данным метеорологических сервисов, в Харькове в ближайшие дни небо будет затянуто плотными тучами.

Согласно данным сайта Meteofor, в течение ближайшего времени в Харькове будет пасмурная и прохладная погода. Небольшой снег ожидается уже 10 декабря. Также могут выпадать дожди с мокрым снегом. Температура воздуха будет колебаться от 0 градусов ночью до +5 градусов днем. А с 14 декабря установится переменчивая облачность с небольшими морозами до -2 градусов.

Данные сайта Meteo.ua свидетельствуют, что синоптики также прогнозируют снег в Харькове, но 13 декабря. При этом температура будет колебаться от –2 градусов ночью до +5 градусов днем. Возможны кратковременные порывы ветра.

А на сайте sinoptik.ua осадки в виде снега в Харькове не прогнозируются. Ожидается, что вечером 11 декабря пойдет дождь. Температура воздуха от –1 градуса ночью до +5 градусов днем.

Самые оптимистичные прогнозы можно увидеть на сайте Wisemeteo. В Харькове переменчивая облачность с кратковременными дождями прогнозируется на 10 декабря. Показатели температуры воздуха — от +1 градуса ночью, до +5 градусов днем.

Что прогнозируют синоптики

Согласно информации Укргидрометцентра, уже 9 декабря в Харькове стоит ожидать дожди, переходящие в мокрый снег. Температура воздуха в этот день от +4 градусов днем, до -2 градусов ночью.

Также возможны резкие порывы ветра и мелкий дождь. В последующие дни такая погода сохранится. В городе будет идти мокрый снег в сопровождении резких порывов ветра.

Ранее "Телеграф" писал, что ледяной дождь стал привычным явлением для Украины по причине перемены климата на планете.