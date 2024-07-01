Какие цифры будут стоять в платежках? Все о коммуналке с 1 июля

В материале — подробно о каждом виде тарифа

В Украине з 1 июня возросли цены на электроэнергию. А вот повышения тарифов на другие коммунальные услуги не ожидаются.

Об этом говорится в материале "Телеграфа" под названием "Вырастут пенсия и налоги для ФОП, некоторых женщин будут штрафовать, а часть студентов могут мобилизовать – что изменится с 1 июля".

Отмечается, что после роста цен на электроэнергию с июля мы будем платить 4,32 грн. за 1кВт. Новый тариф будет действовать с 1 июня 2024 года до конца апреля 2025 года. В течение отопительного периода с 1 октября 2024 года по 1 апреля 2025 года предусмотрен льготный тариф для потребителей, использующих электроотопительные установки на уровне 2,64 кВт*ч.

Вместе с тем есть и приятная новость — тарифы на тепло и газ зафиксированы на довоенном уровне в самом начале широкомасштабного вторжения РФ в Украину. Они останутся такими до окончания военного положения.

Не стоит ожидать повышения тарифов на водоснабжение и отведение, услуги ЖЭКов и вывоз мусора. Они останутся на установленном ранее уровне.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцам советуют обеспечить автономию квартир от поставок коммунальных услуг. Также мы делились советами, как уберечь кошелек после подорожания света.