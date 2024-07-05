Семья военного в одном городе получат помощь: с какого числа июля нужно подать заявление

Начисление производится в августе

Члены военнослужащих, погибших или пропавших без вести, и проживающих в Виннице, до 29 августа получат денежную помощь в честь Дня памяти защитников Украины.

Выплата единовременной материальной помощи производится в размере одного прожиточного минимума, то есть 3028 гривен, на каждого члена семьи. Об этом сообщили в департаменте социальной политики ВМР, передает Винницкий городской совет.

Кто получит помощь

Согласно данным, на выплату имеют право:

родители погибшего (умершего) или без вести пропавшего Защитника или Защитницы;

один из супругов, который не женился вторично, независимо от того, выплачивается ему пенсия или нет;

дети, не имеющие (и не имевшие) своих семей;

дети, имеющие свои семьи, но ставшие лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия.

"По поручению городского головы мы осуществляем системное сопровождение семей погибших (умерших) и пропавших без вести военнослужащих. Ко Дню памяти защитников Украины право на получение ежегодной материальной денежной помощи за счет средств бюджета Винницкой городской территориальной общины имеют члены семей погибших (умерших) без вести Защитников и Защитниц Украины, которые являются членами Винницкой городской территориальной общины и состоят на учете в Едином муниципальном реестре лиц, имеющих право на льготы, доплаты и услуги", — сообщила первая заместитель директора департамента социальной политики ВМР Наталья Паламарчук.

Для начисления родственнику военного нужно подать заявление и соответствующие документы с 15 июля по 15 августа в управления социальной защиты населения, которые расположены:

Левобережное (ул. Замостянская, 7, номера телефонов для справок: 097-101-45-18, 093-190-83-93, 50-86-70, 50-86-77),

Правобережное (просп. Космонавтов, 30, номера телефонов для справок: 097-101-58-40, 063-856-62-72, 50-83-88, 50-91-33).

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что некоторым лицам предусмотрена выплата ко Дню Независимости Украины.