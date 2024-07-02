Заявки на помощь будут подаваться до октября: как некоторым получить выплату на праздник

Механизм выплаты не изменился

До 24 августа этого года определенные категории украинцев получат денежную помощь к празднику Независимости. Некоторым лицам следует обратиться с заявлением в Пенсионный фонд, однако другим оно будет выплачено без обращения.

Механизм выплаты помощи, предусмотренной законами Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований". То есть он такой же, как был в 2023 году, как напомнили в ПФУ.

На вебпортале отмечается, что это начисление должно произойти в августе вместе с пенсией для тех, кто имеет на нее право.

В то же время ветеранам войны, проходящим службу или работающим и не являющимся пенсионерами, деньги будут осуществлены на небюджетные счета воинских частей, учреждений, организаций, где такие граждане проходят службу/работают, на основании поданных заявок, в т.ч. через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

А тем, кто может получить выплату, но не является пенсионером и не проходит службу или не работает, для выплаты необходимо подать в ПФУ заявление в произвольной форме. В таком случае начисление будет произведено по месту жительства лиц на текущий счет в уполномоченном банке.

В фонде также добавили, что регистрация в помощь продлится до 1 августа 2024 года. Однако, если лицо не успело до этого срока, то заявление можно подать до 1 октября этого года.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что жители двух городов и одного поселка имеют право на денежную помощь от организации.