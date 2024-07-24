"Капсулу времени нашли?": власти озвучили "фактический" размер прожиточного минимума в Украине, сеть отреагировала

Пользователей сети возмутили эти цифры

Министерство социальной политики Украины обнародовало статистические данные о фактическом размере прожиточного минимума на одного человека, а также для тех, кто относится к основным социальным и демографическим группам населения. Были учтены цены по состоянию на июнь 2024 года, рассчитанные в соответствии со статьей 5 соответствующего Закона Украины.

Расчеты проведены для работоспособных и неработоспособных лиц, а также детей до 6 и до 18 лет. Согласно подсчетам Министерства, еда должна обходиться в чуть более 3700 грн, непродовольственные товары — в 1196 грн, коммунальные платежи — 1200 грн, в услуги связи — 67 грн.

В целом, как отмечается в материале, размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц – 7064,62 грн (8089,28 грн – с учетом суммы обязательных платежей).

В социальных сетях уже прокомментировали данную таблицу и отметили, что цены на услуги кажутся заниженными.

"Вот мне интересно, может, они нашли капсулу времени, где цены остались на уровне десятилетней давности? Иначе я не понимаю, как власть составляет этот госминимум", — пишут в одном из пабликов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какая зарплата нормальна для жизни в Украине по мнению искусственного интеллекта. Цифры оказались больше реальных.