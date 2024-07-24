"Капсулу часу знайшли?": влада озвучила "фактичний" розмір прожиткового мінімуму в Україні, мережа відреагувала

Користувачів мережі обурили ці цифри

Міністерство соціальної політики України оприлюднило статистичні дані про фактичний розмір прожиткового мінімуму на одну людину, а також для тих, хто належить до основних соціальних та демографічних груп населення. Було враховано ціни станом на червень 2024 року відповідно до статті 5 відповідного Закону України.

Розрахунки проведені для працездатних та непрацездатних осіб, а також дітей віком до 6 та до 18 років. Згідно з підрахунками Міністерства, їжа повинна коштувати трохи більш як 3700 грн, непродовольчі товари — 1196 грн, комунальні платежі — 1200 грн, послуги зв’язку — 67 грн.

Загалом, як зазначається у матеріалі, розмір прожиткового мінімуму на одну особу з розрахунку на місяць – 7064,62 грн (8089,28 грн – з урахуванням суми обов’язкових платежів).

У соціальних мережах вже прокоментували цю таблицю та зазначили, що ціни на послуги здаються заниженими.

"От мені цікаво, може вони знайшли капсулу часу, де ціни залишилися на рівні десятирічної давності? Інакше я не розумію, як влада складає цей держмінімум", — пишуть в одному з пабліків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка зарплата є нормальною для життя в Україні на думку штучного інтелекту. Цифри виявилися більшими за реальні.