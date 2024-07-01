Социальные выплаты и минималка в "пролете"? В Кабмине рассказали об изменениях в бюджете на ближайшие годы

Базовым государственным социальным стандартом является прожиточный минимум, который также останется без изменений

В Бюджетной декларации на 2025-2027 годы, предусматривающей значительный рост курса доллара, Кабмин предлагает отказаться от повышения минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Соответственно, и социальные выплаты могут остаться неизменными, ведь на них влияют именно эти два начисления.

Об этом говорится в документе, обнародованном членом финансового комитета Верховной Рады Ярославом Железняком в Telegram. Так, в 2025-2027 годах размер минимальной заработной платы составит 8000 гривен, что обеспечит достигнутый уровень гарантии с учетом повышения в 2024 году.

Бюджетники будут получать оплату на основе должностного оклада работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки, остающегося на уровне декабря 2024 года.

В декларации говорится, что базовым государственным социальным стандартом есть прожиточный минимум, установленный законом, на основе которого определяются государственные социальные гарантии и стандарты в сферах доходов населения, жилищно-коммунального, бытового, социально-культурного обслуживания, здравоохранения и образования.

В 2025-2027 годах прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц составит:

детей в возрасте до шести лет — 2563 гривны;

детей в возрасте от шести до 18 лет — 3196 гривен;

трудоспособных лиц — 3028 гривен;

лиц, потерявших трудоспособность, — 2361 гривну.

Ранее "Телеграф" писал, что в первом квартале 2024 года средняя зарплата украинцев составила 18903 гривен. В I квартале 2023 года граждане зарабатывали на 22,5% меньше.