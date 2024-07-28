Доллар улетит в космос? Чего украинцам ждать от курса до конца августа

Украинский банкир рассказал, каким будет курс доллара до конца лета

В последний месяц лета сохранится тенденция постепенного роста курса доллара в Украине. При этом, все курсовые преобразования не будут резкими и шоковыми, а будут постепенными. Уже к осени, вероятно, курс доллара окончательно оттолкнется от отметки в 41 грн.

Такой прогноз сделал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, пишет РБК-Украина. По его словам, можно выделить несколько главных характеристик-особенностей валютного рынка, которые могут произойти уже на следующей неделе, в первые дни августа.

"На пересечении месяцев процесс постепенного, медленного роста курсов прекратится: рынок пытался достичь новых курсовых вершин, однако НБУ принял меры в рамках гибкого управления и немного успокоил курсы. Ожидается, что курс доллара будет держаться в диапазоне 40,7-41,7 грн/доллар", – сказал Лесовой.

Согласно его предположениям, 1 августа официальный курс доллара может составить 40,8-41 гривен, что на 1-1,3% будет выше курса на 1 июля (40,45 грн/доллар).

"Однако действие режима "управляемой гибкости" будет продолжаться, а следовательно, будет действовать система валютных изменений, а все курсовые преобразования не будут резкими, шоковыми, а постепенно постепенными. Регулятор может действовать более активно, чтобы погасить возможные чрезмерные перекосы в соотношении спроса и предложения", — пояснил банкир.

Лесовой говорит, что в августе окончательно сформируются новые коридоры, совпадающие с курсом доллара, заложенным в бюджет (41-42 грн/доллар и 44-47 грн/евро), и станут курсовой реакцией на усиление инфляции.

"Собственно ценники почти на все товары все переписаны с учетом именно этих причин", — отметил Лесовой.

При этом, банкир подчеркнул, что процесс коррекции курсов по-прежнему будет едва ли не каждый день. В то же время он будет контролируемым и прогнозируемым.

"Таким образом, тенденция к слабому, но неуклонному росту курсов будет продолжаться не только на следующей неделе, но и в августе. Мы прогнозируем, что уже в сентябре рынок привыкнет жить в новой курсовой парадигме, а курс доллара окончательно оттолкнется от отметки в 41 грн", — констатировал Лесовой.

Отметим, что по данным "Минфин", сегодня, 28 июля, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 41 грн (покупка) и 41,50 (продажа). Наличный курс — 41,40 (покупка), 41,50 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 41,19.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что эксперт Олег Пендзин рассказал, когда доллар зафиксируется на уровне 42 гривен.