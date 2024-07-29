Высокому суду Англии будет интересно: Боголюбов мог спрятать в загашнике 5-звездочный отель

Боголюбов может скрывать от английской Фемиды 5-звездочный отель Radisson Blu Resort & Spa на Адриатике

Ряд компаний и их руководителей, тесно связанных с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, являются совладельцами и управителями хорватской отеля Radisson Blu Resort & Spa, Split. Как выяснил "Телеграф", этот отель не включен в список имущества, внесенного судом Лондона в так называемый Freezing Order по аресту активов Коломойского-Боголюбова. Хотя по всем признакам должен.

Темные дела на берегу синего моря

Когда в июле 2024 года бизнесмен Геннадий Боголюбов бежал за границу по чужим документам, то избрал целевой страной Австрию. Хотя вполне мог бы поселиться в Хорватии, где, как оказывается, у него может быть скрыт тайный актив – роскошный 5-звездочный отель Radisson Blu Resort & Spa в городе Сплит, на берегу Адриатического моря.

По данным хорватских мониторинговых систем и местной печати, отель принадлежит и управляется компанией HOTEL SPLIT dd.

Кому принадлежит отель Radisson Blu Resort & Spa в хорватском Сплите

В свою очередь владельцами HOTEL SPLIT dd является ряд акционеров, основные из которых:

- компания AEDRO FINANCE LTD, с долей 68,84%. Это оффшор в Белизе, который, как известно, наглухо прячет владельцев зарегистрированных там фирм. Именно там любят регистрировать свои "прокладки" Коломойский и Боголюбов, Суркисы и другие многочисленные представители украинского эстеблишмента. По данным хорватской печати, эта фирма является основным кредитором отеля.

- Компания MEMENTO doo, Загреб, Хорватия, владелец 26,84% отеля.

- Компания — OLBIA INVESTMENTS LIMITED, в собственности — 2,8% отеля. Это также оффшор, на этот раз – кипрский. Информацию о нем "Телеграфу" удалось получить в распоряжение (об этом ниже).

Для понимания – последние две компании, это, суть, одно и то же, ведь OLBIA INVESTMENTS LIMITED, является единоличным владельцем MEMENTO doo

При этом владельцем мажоритарной части самой OLBIA INVESTMENTS LIMITED является опять же кипрская MERVINOX HOLDING LTD.

А теперь подробно о том, как владельцы гостиницы могут быть связаны с Коломойским и Боголюбовым.

Итак, как известно, у "Приватбанка" есть список из более 300 физических и юридических лиц, которые были связанными с ним лицами и при этом задолжали и просрочили выплату долгов перед ним. Возглавляют этот список, как водится Боголюбов с Коломойским, но кроме них самих там фигурирует перечень на 7 страниц преимущественно аффилированных с ними компаний. Среди таких компаний – OLBIA INVESTMENTS LTD, совладелец отеля.

Компания OLBIA INVESTMENTS в списке на сайте "ПриватБанка"

Второй момент. Как отмечается в хорватских источниках, президентом наблюдательного совета HOTEL SPLIT dd через MEMENTO doo и OLBIA INVESTMENTS LIMITED является некий Сергей Дистергов, бизнесмен украинского происхождения, являющийся гражданином Австрии и имеющий бизнес и в Украине и за рубежом.

Наблюдательный совет и владельцы Radisson Blu Resort & Spa, Split

Кроме того, по данным, полученным "Телеграфом", Дистергов также является совладельцем кипрской MERVINOX HOLDING LTD (владельца компании OLBIA INVESTMENTS LTD из списка "ПриватБанка").

Информация о MERVINOX HOLDING LTD, данные из кипрского реестра

Информация о MERVINOX HOLDING LTD, данные из кипрского реестра

Хорватская пресса пишет, что Дистергов – не только глава наблюдательного совета компании-владельца гостиницы, но и близкий друг Григория Суркиса (который, напомним, также причастен к схемам вокруг "Привата"). Украинские СМИ в свою очередь отмечают, что Сергей Дистергов – это человек Геннадия Боголюбова.

Еще одна связь к Боголюбову-Коломойскому с вышеупомянутыми компаниями прослеживается через их руководство. Так, директор компании MERVINOX HOLDING LTD (совладельца компании OLBIA INVESTMENTS LTD, управляющей и владеющей отелем) – это некая Марианна Гианнаку (греч. — Μαριαννα Γιαννακου, англ. — Marianna Giannakou).

Марианна Гианнаку и MERVINOX HOLDING LTD, данные из кипрского реестра

Она также руководила (или руководит до сих пор) рядом других компаний из орбиты Боголюбова-Коломойского. Например, Гианнаку была распорядителем акций ПАО "Харьковский жировой комбинат" (с орбиты Коломойского), директором OPTIMUSAGRO HOLDING LTD (запорожский маслозавод, также в кругу интересов Коломойского) и Sunaltezza Consulting Ltd (это уже активы Боголюбова) и т.д.

Марианна Гианнаку и OPTIMUSAGRO HOLDING LTD, данные из кипрского реестра

Англичане просмотрели?

Итак, что мы со всего этого имеем? А имеем мы прекрасный современный отель из сети Radisson Blu в одном из самых интересных уголков Хорватии, который неплохо зарабатывает, не так давно стал со 4-звездным 5-звездным, имеет свои пляжи, бассейны спа и другой полный фарш.

Скриншот с FB-страницы Radisson Blu Resort & Spa, Split

В такой гостинице, по желанию, можно приятно отдохнуть (если ты, конечно, не сидишь в тюрьме, а уехал за границу по чужим документам). А то и спрятаться (если ты терпеть не можешь всяческих притязаний украинской власти по делу ПриватБанка). Тем более когда компании, в чьей собственности этот отель – аффилированы с тобой. Люди, управляющие этими компаниями – у тебя "на кошельке". И даже то, что Высокий суд Англии ограничил тебе расходы, поставив потолок в жалких 20 тысяч фунтов в неделю – это ничего. Ведь этим отелем управляет твой человек, к тому же друг старого друга. Лишь бы судья в Англии не узнал, что ты как-то с этой гостиницей связан.

А Высокий суд Англии, похоже, пока действительно не знает о том, что у Боголюбова и Коломойского может быть такой интересный скрытый актив. В документах (ответах на запросы) Высокого суда Англии, попавших в распоряжение Телеграфа и касающихся вопроса приказа о раскрытии активов Геннадием Боголюбовым, не фигурирует ни одна из фирм, причастных к гостинице Radisson Blu Resort & Spa, Split. Хотя, конечно, есть много других интересных фамилий и названий компаний.

Данные Высокого суда Англии, ответ 1

Данные Высокого суда Англии, ответ 1

Данные Высокого суда Англии, ответ 1

Данные Высокого суда Англии, ответ 2

Данные Высокого суда Англии, ответ 2

Впрочем, если что-то крякает, как утка, имеет перья, как утка и не тонет в воде – то ответ на вопрос "что это?" обычно однозначен. Точно так же, когда кто-то расставил своих людей управлять отелем, через фирмы, аффилированные с "бывшим" "Приватбанком", но пытается скрыть это все в оффшорах — трудно придумать какой-нибудь оригинальный ответ на вопрос — "а чей же это Radisson Blu Resort & Spa в Хорватии?".

Поэтому, наверное, и "Приватбанку", который занимается возвращением присвоенных Боголюбовым и Коломойским активов, и стражам порядка, стоит внимательнее присмотреться Radisson Blu Resort & Spa, Split. Мы, в свою очередь, будем следить за этим вопросом.

Что предшествовало

В конце 2016 года после выявления фактов многочисленных злоупотреблений в "Приватбанке", который принадлежал Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, он был национализирован. Соответствующее решение Кабмин принял 18 декабря 2016, а уже 21 декабря — государство купило проблемный банк за 1 гривну.

Бывшие владельцы всеми средствами, прежде всего через украинские суды, пытались вернуть утраченное. И периодически даже получали нужные им решения. Но государство сделало по-хитрому. Уже национализированный "Приватбанк" решил вывести судебное разбирательство из Украины в зарубежную юрисдикцию и обратился с иском против бывших собственников в Высокий суд Англии. Здесь злую шутку с Боголюбовым сыграло наличие у него британского паспорта (высокий суд рассматривает такие иски только при проживании фигурантов на территории Королевства).

9 декабря 2017 года "Приватбанк" сообщил, что Высокий суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского, Боголюбова, и шести их компаний. "Путем этого судебного процесса "Приватбанк" планирует вернуть средства, сумма которых вместе с процентами составляет более 2,5 млрд. долл. США", — отмечалось, в частности, в сообщении.

Известно также, что суд ограничил Боголюбову и Коломойскому расходы, установив недельный "потолок" в размере 20 тысяч фунтов. Больше – только по согласованию с "Приватбанком".

Вдобавок государство заказало независимое расследование у авторитетного международного детективного агентства Kroll. Детективы обнаружили в "Приватбанке" времен Коломойского-Боголюбова многочисленные злоупотребления. По данным агентства, которые позже стали известны как "отчет Kroll", мошеннические схемы бывших владельцев нанесли ущерб в размере 5,5 миллиарда долларов.

2 сентября 2023 года Игорю Коломойскому предъявили подозрение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, и арестовали на два месяца с правом внесения залога. Пока известно, что он будет находиться за решеткой по меньшей мере до осени 2024 года.

В ноябре 2023 года адвокаты Коломойского и Боголюбова заявили, что иск к ним рассыпался в суде.

Но 31 января 2023 года, по данным "Экономической правды" со ссылкой на комментарий "ПриватБанка", стало известно, что суд в Лондоне расширил возможности для всемирного ареста активов бывших владельцев "ПриватБанка". "Решение английского суда предоставить разрешение банку получать судебные приказы об аресте активов за границей и требовать от ответчиков предоставлять дальнейшую информацию о раскрытии активов, что позволит контролировать исполнение судебных приказов об аресте активов, является чрезвычайно положительным событием для банка", — отметили ЭП в пресс-службе. ПриватБанка".

Что касается партнера Коломойского, то в июле 2024 стало известно, что Боголюбов сбежал из Украины по чужим документам. Его жену после этого лишили возможности занять важный дипломатический пост в Австрии, а самому Боголюбову ДБР объявило подозрение в незаконном пересечении границы.