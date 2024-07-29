Високому суду Англії буде цікаво: Боголюбов міг сховати у загашнику 5-зірковий готель

Боголюбов може ховати від англійської Феміди 5-зірковий готель Radisson Blu Resort & Spa на Адріатиці

Низка компаній та їх керівників, тісно пов’язаних з Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим, є співвласниками та управителями хорватського готелю Radisson Blu Resort & Spa, Split. Як з'ясував "Телеграф", цей готель не включений до списку майна, внесеного судом Лондона у так званий Freezing Order щодо арешту активів Коломойського-Боголюбова. Хоча за всіма ознаками повинен.

Темні справи на березі синього моря

Коли в липні 2024 року бізнесмен Геннадій Боголюбов тікав за кордон за чужими документами, то вибрав цільовою країною Австрію. Хоча цілком міг би міг би оселитися в Хорватії, де, як виявляється, у нього може бути прихований таємний актив – розкішний 5-зірковий готель Radisson Blu Resort & Spa у місті Спліт, що на березі Адріатичного моря.

За даними хорватських моніторингових систем та місцевої преси, готель належить та управляється компанією HOTEL SPLIT d.d.

Кому належить готель Radisson Blu Resort & Spa у хорватському Спліті

У свою чергу, власниками HOTEL SPLIT d.d. є низка акціонерів, основні з яких:

- Компанія AEDRO FINANCE LTD, з часткою 68,84%. Це офшор у Белізі, який, як відомо, наглухо ховає власників зареєстрованих там фірм. Саме там люблять реєструвати свої "прокладки" Коломойський та Боголюбов, Суркіси ті інші численні представники українського естеблішменту. За даної хорватської преси, ця фірма є основним кредитором готелю.

- Компанія MEMENTO d.o.o., Загреб, Хорватія, власник 26,84% готелю.

- Компанія — OLBIA INVESTMENTS LIMITED, у власності – 2,8% готелю. Це також офшор, цього разу – кіпрський. Інформацію про нього "Телеграфу" вдалося отримати у розпорядження (про це нижче).

Для розуміння – останні дві компанії, це, суть, одне і те саме, адже OLBIA INVESTMENTS LIMITED, є одноосібним власником MEMENTO d.o.o.

При цьому власником мажоритарної частки самої OLBIA INVESTMENTS LIMITED є знову ж таки кіпрська MERVINOX HOLDING LTD.

А тепер детально про те, як власники готелю можуть бути пов’язані з Коломойським та Боголюбовим.

Отже, як відомо, у "Приватбанку" є список понад 300 фізичних та юридичних осіб, які були пов’язаними з ним особами і при цьому заборгували та прострочили виплати боргів перед ним. Очолюють цей список, як водиться Боголюбов з Коломойським, але окрім них самих там ще фігурує перелік на 7 сторінок переважно афільованих з ними компаній. Серед таких компаній — OLBIA INVESTMENTS LTD, співвласник готелю.

Компанія OLBIA INVESTMENTS в списку на сайті "Приватбанку"

Другий момент. Як зазначено у хорватських джерелах, президентом наглядової ради HOTEL SPLIT d.d. через MEMENTO d.o.o. та OLBIA INVESTMENTS LIMITED є такий собі Сергій Дістергов, бізнесмен українського походження, який наразі є громадянином Австрії та має бізнес і в Україні і за кордоном.

Наглядова рада та власники Radisson Blu Resort & Spa, Split

Окрім того, за даними, отриманими "Телеграфом", Дістергов також є співвласником кіпрської MERVINOX HOLDING LTD (власника компанії OLBIA INVESTMENTS LTD зі "списку "Приватбанку").

Інформація про MERVINOX HOLDING LTD, дані з кіпрського реєстру

Інформація про MERVINOX HOLDING LTD, дані з кіпрського реєстру

Хорватська преса пише, що Дістергов – не лише голова наглядової ради компанії-власника готелю, але й близький друг Григорія Суркіса (який, нагадаємо, також причетний до схем навколо "Привату"). Українські змі в свою чергу зазначають, що Сергій Дістергов – це людина Геннадія Боголюбова .

Ще один зв’язок до Боголюбова-Коломойського із вищезгаданими компаніями прослідковується через їх керівництво. Так, директорка компанії MERVINOX HOLDING LTD (співвласника компанії OLBIA INVESTMENTS LTD, яка управляє та володіє готелем) – це така собі Маріанна Гіаннаку (грец. — Μαριαννα Γιαννακου, англ. — Marianna Giannakou).

Маріанна Гіаннаку та MERVINOX HOLDING LTD, дані з кіпрського реєстру

Вона також керувала (або керує досі) низкою інших компаній з орбіти Боголюбова-Коломойського. Наприклад, Гіаннаку була розпорядником акцій ПАТ "Харківський жировий комбінат" (з орбіти Коломойського), директором у OPTIMUSAGRO HOLDING LTD (запорізький маслозавод, також в колі інтересів Коломойського) та в Sunaltezza Consulting Ltd (це вже активи Боголюбова) тощо.

Маріанна Гіаннаку та OPTIMUSAGRO HOLDING LTD, дані з кіпрського реєстру

Англійці прогледіли?

Отож, що ми з усього цього маємо? А маємо ми чудовий сучасний готель з мережі Radisson Blu в одному з найцікавіших куточків Хорватії, який непогано заробляє, не так давно став із 4-зіркового 5-зірковим, має свої пляжі, басейни спа й інший повний фарш.

Скріншот з FB-сторінки Radisson Blu Resort & Spa, Split

У такому готелі, за бажання, можна приємно відпочити (якщо ти, звичайно, не сидиш у тюрмі, а виїхав за кордон по чужим документам). А то й сховатися (якщо ти терпіти не можеш усілякі домагання української влади по справі "Приватбанку"). Тим більше, коли компанії, у чиїй власності цей готель – афільовані з тобою. Люди, які керують цими компаніями – у тебе "на гаманці". І навіть те, що Високий суд Англії обмежив тобі витрати, поставивши ліміт у жалюгідних 20 тисяч фунтів на тиждень – це нічого. Адже безпосередньо готелем керує твоя людина, ще й друг старого друга. Аби тільки суддя в Англії не дізнався, що ти якось з цим готелем пов’язаний.

А Високий суд Англії, схоже, поки справді не знає про те, що у Боголюбова та Коломойського може бути ось такий цікавий прихований актив. У документах (відповідях на запити) Високого суду Англії, які потрапили у розпорядження "Телеграфа" і стосуються питання наказу про розкриття активів Геннадієм Боголюбовим, не фігурує жодна із фірм, причетних до готелю Radisson Blu Resort & Spa, Split. Хоча, звичайно, є багато інших цікавих прізвищ і назв компаній.

Дані Високого суду Англії, відповідь 1

Дані Високого суду Англії, відповідь 1

Дані Високого суду Англії, відповідь 1

Дані Високого суду Англії, відповідь 2

Дані Високого суду Англії, відповідь 2

Втім, якщо щось крякає, як качка, має пір’я, як качка і не тоне у воді – то відповідь на питання "що це?", зазвичай, є однозначною. Так само, коли хтось розставив своїх людей керувати готелем, через фірми, афільовані з "колишнім" "Приватбанком", але намагається сховати це все в офшорах – важко придумати якусь оригінальну відповідь на питання – "а чий же це Radisson Blu Resort & Spa у Хорватії?".

Тому, напевно, і "Приватбанку", який займається поверненням присвоєних Боголюбовим та Коломойським активів, і правоохоронцям, варто уважніше придивитися Radisson Blu Resort & Spa, Split. Ми, в свою чергу, будемо слідкувати за цим питанням.

Що передувало

Наприкінці 2016 року після виявлення фактів численних зловживань у "Приватбанку", який належав Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову, його було націоналізовано. Відповідне рішення Кабмін прийняв 18 грудня 2016 року, а вже 21 грудня – держава купила проблемний банк за 1 гривню.

Колишні власники усіма засобами, перш за все через українські суди, намагалися повернути втрачене. І періодично навіть отримували потрібні їм рішення. Але держава зробила по-хитрому. Вже націоналізований "Приватбанк" вирішив вивести судовий розгляд з України в закордонну юрисдикцію та звернувся з позовом проти колишніх власників до Високого суду Англії. Тут злий жарт з Боголюбовим зіграла наявність у нього британського паспорту (адже Високий суд розглядає такі позови лише за умови проживання фігурантів на території Королівства).

9 грудня 2017 року "Приватбанк" повідомив, що Високий суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів Коломойського, Боголюбова, та шістьох їхніх компаній. "Шляхом цього судового процесу "Приватбанк" планує повернути кошти, сума яких, разом з процентами, складає понад 2,5 млрд. дол. США", — йшлося, зокрема, у повідомленні.

Відомо також, що суд обмежив Боголюбову та Коломойському витрати, встановивши тижневу "стелю" у розмірі 20 тисяч фунтів. Більше – лише за погодженням з "Приватбанком".

На додачу держава замовила незалежне розслідування у авторитетного міжнародного детективного агентства Kroll. Детективи виявили в "Приватбанку" часів Коломойського-Боголюбова численні зловживання. За даними агентства, які пізніше стали відомі як "звіт Kroll", шахрайські схеми колишніх власників завдали збитків у розмірі 5,5 мільярдів доларів.

2 вересня 2023 року Ігорю Коломойському вручили підозру у шахрайстві та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом, і заарештували на два місяці з правом внесення застави. Наразі відомо, що він перебуватиме за ґратами щонайменше до осені 2024 року.

У листопаді 2023 року адвокати Коломойського та Боголюбова заявили, що позов до них розсипався у суді.

Але 31 січня 2023 року, за даними "Економічної правди" з посиланням на коментар "Приватбанку", стало відомо, що суд у Лондоні розширив можливості для всесвітнього арешту активів колишніх власників "Приватбанку". "Рішення англійського суду надати дозвіл банку отримувати судові накази про арешт активів за кордоном та вимагати від відповідачів надавати подальшу інформацію щодо розкриття активів, що дозволить контролювати виконання судових наказів про арешт активів, є надзвичайно позитивною подією для банку", – зазначили ЕП у пресслужбі "Приватбанку".

Що стосується партнера Коломойського, то у липні 2024 року стало відомо, що Боголюбов утік з України за чужими документами. Його дружину після цього позбавили можливості обійняти важливу дипломатичну посаду в Австрії, а самому Боголюбову ДБР оголосило підозру у незаконному перетині кордону.