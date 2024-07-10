Жена Боголюбова не получит крупную должность в Австрии: в МИД Украины отменили приказ - СМИ

В СМИ сообщают, что супруги планировали переехать в Австрию на постоянное проживание

Жена сбежавшего из Украины олигарха Геннадия Боголюбова и бывшая первая заместительница главы МИД Эмине Джапарова так и не была назначена на должность в австрийской столице. Приказ о ее назначении был аннулирован.

Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на свои источники в Министерстве иностранных дел. В Вене она должна была занять должность постпреда Украины при международных организациях.

Источника издания сообщили, что Боголюбов с женой планировали переезд на постоянное место жительства в Вену с начала 2024 года, как только Джапарова получит назначение на новую должность.

"Но приказ о ее переводе на должность постоянного представителя Украины в международных организациях так и не был издан Министерством иностранных дел. За час до публикации этого материала (16:05, 9 июля, — ред.) собеседник УП в МИД сообщил, что указ о назначении Эмине Джапаровой в Вену будет аннулирован", — говорится в материале издания.

Как сообщалось ранее, 2 апреля Джапарова была уволена с должности первого замминистра иностранных дел, а в марте появились слухи о том, что она родила ребенка от Боголюбова. К моменту увольнения они успели вступить в брак.

В начале июля также появилась информация, что Боголюбов уехал за границу, использовав поддельный паспорт. В СМИ тогда сообщили, что это было связано с тем, что Бюро экономической безопасности готовилось объявить ему о подозрении.