Коломойский сядет до конца жизни? "Телеграф" раскрывает детали громкого дела 20-летней давности

Олигарху грозит большой срок по этому делу

"Кто старое помянет, тому глаз вон" — возможно, именно так думал украинский олигарх Игорь Коломойский, когда 8 мая следователь Национальной полиции зачитывал ему текст очередного подозрения. С ее обстоятельствами он хорошо знаком, поскольку она не давала ему покоя еще при трех президентах: Леониде Кучме, Викторе Ющенко и Петре Порошенко. Ему даже пришлось оправдываться перед судьями Лондонского арбитражного суда, действительно ли он почти весь 2005 год скрывался за пределами Украины из-за аллергии на цветение амброзии, или из-за этого громкого дела.

Подозрение Коломойскому и его последствия

Следовательно, 8 мая следователи Главного следственного управления Нацполиции Украины "при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора при взаимодействии с СБУ" объявили Коломойскому подозрение в заказе покушения на умышленное убийство. Это преступление предусматривает серьезное наказание: от 10 до 15 лет тюрьмы или даже пожизненное лишение свободы. Еще один немаловажный момент. Залог по этой статье не применяется, то есть Коломойский может гарантированно застрять в СИЗО вплоть до вынесения приговора.

А этот приговор, судя по всему, будет не скоро, хотя в Национальной полиции утверждают, что имеют "безоговорочные доказательства, подтверждающие личность заказчика". Потому что одновременно с сообщением о подозрении Коломойскому в четырех регионах Украины 8 мая было проведено 23 обыска в рамках этого производства. Официально — для "сбора дополнительных доказательств". К тому же надо иметь в виду, что само преступление произошло более 20 лет назад – в 2003 году. И многие его ключевые фигуры уже ушли из жизни.

Обстоятельства громкого дела начала нулевых

По данным полиции, в то время Коломойский "обладал личным коммерческим интересом в работе металлургического завода". Как писал "Телеграф", речь идет о заводе "Днепроспецсталь" в Запорожье. Его контролировали зять тогдашнего президента Леонида Кучмы Виктор Пинчук и российский бизнесмен Константин Григоришин. По словам экс-нардепа Сергея Лещенко, в 2003 году представитель Пинчука и Григоришина, днепропетровский юрист Сергей Карпенко был вызван в офис Коломойского. И тот потребовал от него переиграть ситуацию с собранием акционеров на "Днепроспецстали". Эти решения были невыгодны Коломойскому. Карпенко отказался, а через несколько недель были совершены покушения. Сначала на партнера Карпенко, а затем в Феодосии и на самого юриста. "Сергей Карпенко чудом выжил после нападения на него с молотками, железными прутьями и ножами", — рассказывал Лещенко.

В рамках возбужденного тогда уголовного дела подозрения легли на людей из окружения Коломойского. В частности, руководитель его личной охраны Сергей Никитин. Однако случилось, что через несколько дней после нападения на адвоката кто-то убил Никитина, а впоследствии погиб и его убийца.

Возобновление расследования

Во времена Кучмы это уголовное дело закрыли. Расследование возобновилось уже после Оранжевой революции. В 2005 году постановление о возбуждении дела против Коломойского подписал следователь Генпрокуратуры Игорь Шолодько, а свою визу поставил заместитель генпрокурора Виктор Шокин.

Как утверждает Лещенко, летом 2005 г. Шолодько уже вез в Печерский суд Киева представление на задержание Коломойского, а олигарх в этот момент уехал из Украины, объясняя это аллергией на амброзию.

"Однако по требованию генпрокурора Пискуна в тот же день Шолодько отзывает из суда представление на задержание Коломойского. Хотя на тот момент судья провел слушание и постановил взять Коломойского под стражу. Этим событиям предшествовали переговоры Пискуна с посланниками Коломойского. Какие якобы заплатили тогда 40-50 миллионов долларов за закрытие дела против него", — писал Лещенко.

После этого Шолодько едет в Турцию, где ему дает показания Коломойский, возвращается в Украину и закрывает дело из-за отсутствия состава преступления.

Второе возобновление расследования

В 2013 году Пинчук и Коломойский начинают "зарубу" за Криворожский железорудный комбинат. Пытаясь как можно болезненнее поразить соперника, Пинчук инициирует возобновление расследования покушения на Карпенко. Он даже лично пишет письмо об этом МВД в феврале 2015 года. На тот момент один из ключевых потенциальных фигурантов дела – экс-прокурор Игорь Шолодько уже ушел из жизни. Он погиб при защите Донецкого аэропорта в конце ноября 2014 года. Как указывала "Украинская правда", на службу его призвал днепропетровский военкомат, хотя Шолодько проживал в Житомирской области.

А в материалах Пинчука утверждалось, что за несколько дней до отправки Шолодько на фронт с ним неоднократно связывался один из заместителей тогдашнего губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского.

А что же с самим потерпевшим от покушения?

Вот что любопытно. Человек, на которого было совершено покушение и в 2003 году напрямую обвинял в нем Коломойского, с 2006 года достаточно спокойно жил почти по соседству с ним. Бывший адвокат Сергей Карпенко в 2006 году стал заместителем городского головы Днепропетровска по вопросам деятельности исполнительных органов и работал на этом посту вплоть до октября 2008 года.

В 2009-2021 годах Карпенко был президентом малоизвестного благотворительного фонда содействия развитию творческих инициатив им. Святого Сергея Радонежского. А в феврале 2021 он вышел на пик собственной карьеры чиновника, став заместителем председателя Днепропетровской облгосадминистрации.

После широкомасштабного нападения России, в мае 2022 года его уволили. И с прошлого года, по данным Телеграфа, Сергей Карпенко работает заместителем директора стратегического днепровского производителя ракетно-космической техники "Южмаш". Он является долларовым миллионером, криптоинвестором и владельцем консалтингового бизнеса в ОАЭ.