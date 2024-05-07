Игорь Коломойский и "убытки" ПриватБанка: о чем говорят результаты финансовой отчетности и отчета независимого аудитора банка

Обнародованная финансовая отчетность "ПриватБанка" и отчет независимого аудитора из "большой четверки" KPMG пролили свет на уголовное производство по Игорю Коломойскому и подтвердили отсутствие каких-либо убытков банка в результате инкриминированных бизнесмена действий.

Напомним, Игорь Коломойский подозревается в том, что в 2013-2014 годах якобы создал видимость (имитировал) внесение в кассу "ПриватБанка" наличных в размере 5,9 млрд грн, чем якобы нанес ему ущерб в размере "невнесенной" наличности. Поэтому одним из основных доказательств виновности или невиновности Игоря Коломойского в совершении инкриминируемых деяний является установление наличия или отсутствия убытков или недостач наличных средств в "ПриватБанк". В связи с этим все ждали обнародования финансовой отчетности АО КБ "ПриватБанк", поскольку это дало бы возможность выяснить, есть ли реальные основания для уголовного преследования Игоря Коломойского.

И вот недавно "ПриватБанк", кстати, потерпевший в указанном уголовном производстве, на своем официальном сайте обнародовал годовой отчет за 2023 год, а также отчет независимого аудитора, компании KPMG, о результатах аудита финансовой отчетности банка за этот период. Согласно этим документам, в 2023 году "ПриватБанк" не обнаружил никакого ущерба, в том числе и на указанную сумму в размере 5,9 миллиарда гривен. Более того, банк заявил о прибыли в размере 37,765 миллиарда гривен, что на 7,567 миллиарда гривен больше, чем в предыдущем году.

В отчете также упоминается о потерях в результате военных действий и оккупации определенной территории Украины. Банк провел анализ возможных потерь и повреждений, в результате чего сформировал резервы в сумме 513 миллионов гривен. Однако в этом контексте нет никаких указаний об ущербе, связанном с действиями, инкриминируемыми Игорю Коломойскому.

Следовательно, имеющиеся данные указывают на то, что "ПриватБанк" не обнаружил никаких убытков, которые можно было бы связать с имитацией внесения наличных денег в кассу банка в указанный период. Напротив, банк показал рост прибыли, что свидетельствует об эффективном хозяйствовании и финансовой стабильности.

Согласно Международным стандартам финансовой отчетности, банки обязаны формировать резервы на возможные убытки и ущерб. Однако, в этом случае, "ПриватБанк" не выявил потребности в формировании резервов в связи с инкриминируемыми Игорю Коломойскими действиями.

Такие факты вызывают необходимость пересмотреть ранее высказанные обвинения в отношении Игоря Коломойского и его связей с делом о создании видимости внесения наличных денег в кассу банка. Финансовый отчет ПАО КБ "ПриватБанк" за 2023 год свидетельствует о хорошо функционирующем банке с большим объемом прибыли и учтенными рисками.

Таким образом, официальная финансовая отчетность банка не подтверждает наличие убытков, связанных с обвинением Игоря Коломойского. Это подчеркивает важность объективного и компетентного расследования всех обстоятельств этого дела во избежание неправомерных обвинений и сохранить доверие к правосудию в Украине.