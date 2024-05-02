Аваков и не только: предатель Медведчук озвучил свою версию трагедии в Одессе 2 мая и назвал "организаторов"

Бывший нардеп и лидер партии ОПЗЖ Виктор Медведчук, который находится в России, в интервью российским СМИ представил свою версию событий в Одессе 2 мая 2014 года, когда марш за единство Украины после серии провокаций перерос в уличные столкновения между проукраинскими и пророссийскими активистами. Медведчук в угоду российской пропаганде искажает факты, буквально переворачивая все с ног на голову.

По его версии, которую публикуют росСМИ, это была "спланированная акция устрашения". В ней, заявил предатель Украины, принимали участие бывшие глава МВД Арсен Аваков, глава СБУ Валентин Наливайченко и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Андрей Парубий.

По словам Медведчука, пожар в одесском Доме профсоюзов якобы был частью акции, "разработанной киевским режимом во главе с занимающим тогда пост и.о. президента Украины Александром Турчиновым". Он заявил, что кроме перечисленных людей, "к консультациям по операции был привлечен также глава Днепропетровской областной государственной администрации Игорь Коломойский".

Он добавил, что дата якобы была выбрана неслучайно — в этот день проводился футбольный матч, и в городе, по словам кума президента РФ Владимира Путина, было много фанатов. Также ему привиделись " 500 радикалов "Правого сектора".

Фантазия Медведчука разгулялась: по его словам, доставку исполнителей на место якобы обеспечивали Аваков, Парубий, Коломойский и его подручный "Игорь Палица, который руководил акцией на месте и за "успешное" ее проведение 6 мая 2014 года был назначен губернатором Одесской области".

Напомним, 10 лет назад, 2 мая 2014 года в Одессе около двух тысяч человек, собравшихся для участия в мирном шествии "За единство Украины" на Греческой площади столкнулись и начали противостояние с группой с около 300 людьми, выступавших за идею "федерализации Украины". Ее тогда активно навязывала Россия.

В ходе столкновения были застрелены двое проевропейских активистов и люди переместились на Куликово поле, где находились остатки палаточного городка пророссийски настроенных граждан. Около 300 сторонников федерализации забаррикадировались в Доме профсоюзов. Обе стороны бросали друг в друга "коктейли Молотова", в результате чего внутри здания вспыхнул пожар. Погибло 42 человека, а всего в тот день погибли 48 человек, еще 250 пострадали.

Как сообщал "Телеграф", Медведчук пытается вернуть украинское гражданство и депутатский мандат. Из России он судится с президентом Украины, СБУ, Верховной Радой и СНБО.