Боголюбов уехал за границу по чужому паспорту: стало известно имя владельца документа

В Польше бизнесмен показал настоящий паспорт

Предприниматель, бывший совладелец "ПриватБанка" и соратник Игоря Коломойского Геннадий Боголюбов уехал из Украины по загранпаспорту Николая Сюмака. 67-летний житель Волынской области потерял документ, но не стал об этом сообщать правоохранителям.

Так он сказал журналистам "Украинской правды" в личном общении. Об этом на своем сайте сообщает УП.

Сюмак сказал, что потерял паспорт еще весной 2022 года. Поэтому он не мог уехать из Украины в ночь на 24 июня 2024 года. Именно в этот момент, по данным журналистов, за границу уехал Боголюбов.

Журналистов заинтересовал один момент. Возник вопрос, почему предприниматель воспользовался чужим паспортом. Он вполне мог уехать на законных основаниях по нескольким причинам:

ему 62 года, а значит мобилизационные ограничения на него не распространяются;

он является отцом пяти детей, что позволяет свободно выезжать за границу даже мужчинам мобилизационного возраста;

правоохранительные органы публично не предъявляли ему обвинений.

Тем не менее, впоследствии Государственное бюро расследований (ДБР) предъявило Боголюбову обвинение. Его подозревают в незаконном пересечении государственной границы и завладении чужим паспортом. Если его признают виновным, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, Геннадий Боголюбов уехал из Украины в ночь на 24 июня поездом Киев – Хелм. Ему помогал пограничник Владимир Макаренко. Он воспользовался служебным положением и поспособствовал пересечению границы предпринимателем по чужому паспорту. Интересно, что уже в Польше Боголюбов предоставил пограничникам подлинный документ.

"Телеграф" ранее сообщал о романе Боголюбова с Эминой Джапаровой, тогда еще высокопоставленной чиновницей Министерства иностранных дел (МИД). Она родила от бизнесмена дочь.

Недавно экс-чиновница попала в громкий скандал. На прогулку Джапарова надела дорогие украшения стоимостью не менее 72 тысяч евро.