Получат более 290 тыс украинцев: где выплатится помощь и при каких условиях

Подавать заявление не нужно

Ко Дню Независимости Украины Киев выплатит единовременную денежную помощь для социально незащищенных лиц. Сумма выплаты будет колебаться от 400 до 100 гривен.

Эти суммы будут начисляться автоматически киевлянам, состоящим на учете в органах социальной защиты населения столицы или Главного управления Пенсионного фонда Украины в Киеве, а также проживающих в городе. Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

Кому предусмотрены денежные выплаты

Помощь будет выплачиваться для:

людей с инвалидностью I группы;

граждан, получающих пособие на детей с тяжелыми заболеваниями;

детей-сирот;

Праведников Бабьего Яра;

репрессированных лиц, которых в дальнейшем реабилитировали;

родителей и матерей погибших во время военнослужащих срочной службы;

неработающих пенсионеров, размер пенсий которых не превышает размера 2,5 прожиточных минимумов;

киевлян, потерявших трудоспособность и т.д.

Сумма начисления колеблется от 400 до 1000 гривен и на нее рассчитывают около 292 тысяч киевлян.

"В общей сложности финансовую поддержку из городского бюджета в рамках городской целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам" на 2022-2024 годы получат 291 635 человек ", — говорит Хонда.

Следует заметить, что лица, одновременно относящиеся к 2 категориям, получат помощь в большем размере. Однако на нее не имеют права киевляне, находящиеся на полном государственном содержании.

Может ли семья такого гражданина получить деньги

Выплата также может производиться для семьи лица, если тот своевременно не получит деньги из-за смерти. Она будет производиться в порядке начисления пенсии в связи со смертью получателя.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что переехавшие в столицу и области ВПО могут получить финансовую поддержку.