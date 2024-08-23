Не работать и просто купить стаж для пенсии не получится? Сколько "стоит" 1 год

Это можно сделать на вебпортале

Если для выхода на пенсию у украинцев не хватает стажа, то дополнительные годы можно докупить. Такую возможность имеют все граждане нашей страны, которым исполнилось 16 лет.

Согласно данным правительственного портала, докупить стаж могут лица, проживающие за рубежом и планирующие получать пенсию в Украине. В то же время эта функция доступна гражданам с низким уровнем официального дохода, которые хотят увеличить свою будущую выплату.

В 2024 году для зачисления одного полноценного месяца стажа, лицу нужно оплатить минимальный страховой взнос в размере 1760 гривен. Таким образом, годовой стаж обойдется в 21 480 гривен.

Чтобы докупить стаж, не нужно идти в ПФУ. Это можно сделать через веб-портал электронных услуг:

Напомним, ранее Телеграф писал о том, как самостоятельно украинцу можно рассчитать свою будущую пенсию с помощью онлайн-калькулятора на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда.