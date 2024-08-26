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Доплаты за участие в боевых действиях и уничтожение вражеской техники: изменятся ли условия с 1 сентября

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Военная техника Новость обновлена 26 августа 2024, 15:49
Военная техника. Фото Генштаб ВСУ

Они предусмотрены постановлением

Ежемесячно украинские военные получают выплаты и вознаграждения к основным начислениям денежного обеспечения. Изменятся ли правила перечисления доплат за выполнение боевых задач и уничтожение вражеской техники с 1 сентября.

Как говорится в постановлении Кабмина "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения", а так же в законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о мотивации военной службы", условия для выплаты от 30 до 100 тысяч гривен за выполнение специальных заданий и от 10 до 500 тысяч гривен за уничтожение техники со следующего месяца останутся без изменений.

Кто из военных получит дополнительные выплаты от 30 до 100 тысяч гривен

  • 100 тысяч гривен — военнослужащим ракетных войск, артиллерии и противовоздушной обороны, которые осуществляют огневое поражение противника, без условия пребывания в районе ведения боевых действий (ранее они получали 30 тысяч гривен), а также военнослужащим, которые проводят разминирование в районах ведения боевых действий;
  • 50 тысяч гривен — военнослужащие из состава командования и штабов (в том числе вне районов ведения боевых действий), осуществляющих управление частями и подразделениями, ведущими боевые действия (ранее размер выплаты составил 30 тысяч гривен). Начисляется с 29 сентября;
  • 30 тысяч гривен — военнослужащим, выполняющим боевые задания по разминированию вне районов ведения боевых действий;
  • 70 тысяч гривен — дополнительная доплата за пребывание на передовой в течение месяца.

Доплаты за уничтожение техники врага

  • танк — 200-370 тысяч гривен;
  • САУ/РСЗО — 200-370 тысяч гривен;
  • БМД, БТР, БМП, командно-штабная машина, артиллерийская система — 30-100 тысяч гривен;
  • другие броне или грузовые автомобили — 10-30 тысяч гривен;
  • ЗРК — 200-370 тысяч гривен;
  • радиолокационные системы средств ПВО — 200-370 тысяч гривен;
  • средство контрбатарейной борьбы – 30-150 тысяч гривен;
  • средство РЭБ — 30-150 тысяч гривен;
  • БПЛА разведывательного типа – 30-100 тысяч гривен;
  • БПЛА ударного типа — 30-100 тысяч гривен;
  • крылатую и баллистическую ракету — 100 тысяч гривен;
  • военный самолет — 500 тысяч гривен;
  • военный вертолет — 300 тысяч гривен;
  • комплекс дальнего визуального наблюдения — 30 тысяч гривен;
  • военный корабль — 300-500 тысяч гривен;
  • средства РЭР — 30-100 тысяч гривен.

Последняя доплата должна делиться между всеми лицами, участвовавшими в захвате и уничтожении техники.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что военные имеют право на тринадцатую зарплату.

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