Доплаты за участие в боевых действиях и уничтожение вражеской техники: изменятся ли условия с 1 сентября
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Они предусмотрены постановлением
Ежемесячно украинские военные получают выплаты и вознаграждения к основным начислениям денежного обеспечения. Изменятся ли правила перечисления доплат за выполнение боевых задач и уничтожение вражеской техники с 1 сентября.
Как говорится в постановлении Кабмина "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения", а так же в законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о мотивации военной службы", условия для выплаты от 30 до 100 тысяч гривен за выполнение специальных заданий и от 10 до 500 тысяч гривен за уничтожение техники со следующего месяца останутся без изменений.
Кто из военных получит дополнительные выплаты от 30 до 100 тысяч гривен
- 100 тысяч гривен — военнослужащим ракетных войск, артиллерии и противовоздушной обороны, которые осуществляют огневое поражение противника, без условия пребывания в районе ведения боевых действий (ранее они получали 30 тысяч гривен), а также военнослужащим, которые проводят разминирование в районах ведения боевых действий;
- 50 тысяч гривен — военнослужащие из состава командования и штабов (в том числе вне районов ведения боевых действий), осуществляющих управление частями и подразделениями, ведущими боевые действия (ранее размер выплаты составил 30 тысяч гривен). Начисляется с 29 сентября;
- 30 тысяч гривен — военнослужащим, выполняющим боевые задания по разминированию вне районов ведения боевых действий;
- 70 тысяч гривен — дополнительная доплата за пребывание на передовой в течение месяца.
Доплаты за уничтожение техники врага
- танк — 200-370 тысяч гривен;
- САУ/РСЗО — 200-370 тысяч гривен;
- БМД, БТР, БМП, командно-штабная машина, артиллерийская система — 30-100 тысяч гривен;
- другие броне или грузовые автомобили — 10-30 тысяч гривен;
- ЗРК — 200-370 тысяч гривен;
- радиолокационные системы средств ПВО — 200-370 тысяч гривен;
- средство контрбатарейной борьбы – 30-150 тысяч гривен;
- средство РЭБ — 30-150 тысяч гривен;
- БПЛА разведывательного типа – 30-100 тысяч гривен;
- БПЛА ударного типа — 30-100 тысяч гривен;
- крылатую и баллистическую ракету — 100 тысяч гривен;
- военный самолет — 500 тысяч гривен;
- военный вертолет — 300 тысяч гривен;
- комплекс дальнего визуального наблюдения — 30 тысяч гривен;
- военный корабль — 300-500 тысяч гривен;
- средства РЭР — 30-100 тысяч гривен.
Последняя доплата должна делиться между всеми лицами, участвовавшими в захвате и уничтожении техники.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что военные имеют право на тринадцатую зарплату.