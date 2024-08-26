Доплаты за участие в боевых действиях и уничтожение вражеской техники: изменятся ли условия с 1 сентября

Они предусмотрены постановлением

Ежемесячно украинские военные получают выплаты и вознаграждения к основным начислениям денежного обеспечения. Изменятся ли правила перечисления доплат за выполнение боевых задач и уничтожение вражеской техники с 1 сентября.

Как говорится в постановлении Кабмина "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения", а так же в законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о мотивации военной службы", условия для выплаты от 30 до 100 тысяч гривен за выполнение специальных заданий и от 10 до 500 тысяч гривен за уничтожение техники со следующего месяца останутся без изменений.

Кто из военных получит дополнительные выплаты от 30 до 100 тысяч гривен

100 тысяч гривен — военнослужащим ракетных войск, артиллерии и противовоздушной обороны, которые осуществляют огневое поражение противника, без условия пребывания в районе ведения боевых действий (ранее они получали 30 тысяч гривен), а также военнослужащим, которые проводят разминирование в районах ведения боевых действий;

— военнослужащим ракетных войск, артиллерии и противовоздушной обороны, которые осуществляют огневое поражение противника, без условия пребывания в районе ведения боевых действий (ранее они получали 30 тысяч гривен), а также военнослужащим, которые проводят разминирование в районах ведения боевых действий; 50 тысяч гривен — военнослужащие из состава командования и штабов (в том числе вне районов ведения боевых действий), осуществляющих управление частями и подразделениями, ведущими боевые действия (ранее размер выплаты составил 30 тысяч гривен). Начисляется с 29 сентября;

— военнослужащие из состава командования и штабов (в том числе вне районов ведения боевых действий), осуществляющих управление частями и подразделениями, ведущими боевые действия (ранее размер выплаты составил 30 тысяч гривен). Начисляется с 29 сентября; 30 тысяч гривен — военнослужащим, выполняющим боевые задания по разминированию вне районов ведения боевых действий;

— военнослужащим, выполняющим боевые задания по разминированию вне районов ведения боевых действий; 70 тысяч гривен — дополнительная доплата за пребывание на передовой в течение месяца.

Доплаты за уничтожение техники врага

танк — 200-370 тысяч гривен;

САУ/РСЗО — 200-370 тысяч гривен;

БМД, БТР, БМП, командно-штабная машина, артиллерийская система — 30-100 тысяч гривен;

другие броне или грузовые автомобили — 10-30 тысяч гривен;

ЗРК — 200-370 тысяч гривен;

радиолокационные системы средств ПВО — 200-370 тысяч гривен;

средство контрбатарейной борьбы – 30-150 тысяч гривен;

средство РЭБ — 30-150 тысяч гривен;

БПЛА разведывательного типа – 30-100 тысяч гривен;

БПЛА ударного типа — 30-100 тысяч гривен;

крылатую и баллистическую ракету — 100 тысяч гривен;

военный самолет — 500 тысяч гривен;

военный вертолет — 300 тысяч гривен;

комплекс дальнего визуального наблюдения — 30 тысяч гривен;

военный корабль — 300-500 тысяч гривен;

средства РЭР — 30-100 тысяч гривен.

Последняя доплата должна делиться между всеми лицами, участвовавшими в захвате и уничтожении техники.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что военные имеют право на тринадцатую зарплату.