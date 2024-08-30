Семьи из одной общины могут получить денежную помощь: кто именно и какие условия

Есть определенный список документов

Семьи военных с детьми, проживающих в Лисичанском территориальном обществе, могут получить денежную помощь. Надо отвечать определенным условиям.

Сумма выплаты составляет 2500 гривен. Об этом сообщила Луганская областная государственная администрация.

Кто может получить денежную помощь

Финансовая помощь предоставляется семьям с детьми от 6 до 18 лет, в частности:

семьям ветеранов (участникам боевых действий, лицам с инвалидностью в результате войны) русско-украинской войны;

членам семей погибших (умерших, пропавших без вести);

семьям ветеранов среди ВПЛ, которые на 24 февраля 2022 года были зарегистрированы по адресу фактического места жительства в населенных пунктах Лисичанского общества, если ныне дети продолжают обучение в заведениях общего среднего образования Лисичанского общества.

Для того чтобы получить эту выплату, лицам нужно обратиться до 1 ноября 2024 года с заявлением и необходимыми документами в Лисичанскую МВА.

Чтобы получить дополнительную информацию, можно позвонить по телефону: +380505124264; +380507781308; +380997670666.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторым родителям государство выплатит почти 16 тыс. грн на оздоровление ребенка.