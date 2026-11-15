Эти города заморозит уже это ночью: где ждать самые большие "минусы"

На западе страны днем ожидаются дожди, а на востоке – солнечная погода

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В понедельник, 16 ноября, холоднее всего будет в Харькове и Луганске. Ночью в обоих городах температура опустится до −3…−1 градуса. По карте прогноза они разделят самый низкий показатель среди отмеченных городов Украины. Днем воздух прогреется до +3…+5 градусов.

Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует на 16 ноября преимущественно сухую погоду. Днем на западе страны пройдут дожди. В Харькове и Луганске карта показывает солнечную погоду: несмотря на ночной минус, днем температура поднимется выше нуля.

Морозная ночь ожидается и в других городах, но там будет теплее. В Сумах, Донецке и Ивано-Франковске температура составит от −2 до 0 градусов, в Чернигове, Черкассах, Полтаве и Черновцах – от −1 до +1. В Киеве ночью прогнозируют 0…+2 градуса, днем – +4…+6.

В Киеве ночью температура останется в пределах 0…+2 градусов

В Одессе ночью будет заметно теплее – +6…+8 градусов, в Ужгороде – +5…+7. Днем в этих городах ожидаются +9…+11 и +6…+8 соответственно. В Днепре и Запорожье воздух прогреется до +5…+7 градусов, в Николаеве и Херсоне – до +7…+9.

Напомним, после обильных дождей туристические тропы на маршруте между Петросом и Говерлой покрылись сплошным льдом. Температура опустилась до −9 °C, и передвигаться по этому маршруту стало крайне опасно.