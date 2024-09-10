Пенсии в Украине вырастут? В Правительстве рассказали, когда проведут следующую индексацию

Экономика понемногу приходит в себя

В следующем году в Украине запланирована индексация пенсионных выплат. Она будет проведена в марте.

Повышение выплат уже произошло весной 2023 и 2024 годов, напомнил премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время пресс-конференции 10 сентября. Теперь пенсионеры могут ожидать индексации в 2025 году.

"Все индексации были проведены в марте 2023-го, в марте 2024-го и будут проведены в марте 2025 года по отношению к пенсиям", — говорит он.

Премьер-министр также добавил, что в настоящее время инфляция в Украине остается на умеренном уровне, а экономика, в свою очередь, восстанавливается после падения в результате полномасштабного вторжения РФ. Во втором квартале текущего года рост валового внутреннего продукта (ВВП) составил 3,7%.

Следует напомнить. что некоторым пенсионерам в Украине выплатят автоматическую помощь к их ежемесячным начислениям. Пожилым лицам следует отвечать определенным критериям.

Также ранее "Телеграф" писал о том, какие выплаты предусмотрены пожилым лицам, имеющим менее 15 лет страхового стажа.