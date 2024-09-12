Доплаты за уход за одинокими пенсионерами: может ли измениться сумма в сентябре
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Надо отвечать определенным критериям
В Украине пожилым лицам к их выплатам могут осуществлять доплаты и надбавки при определенных условиях. Одна из таких начисляется, если лицо нуждается в постороннем уходе.
Сумма доплаты составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Выплата предусмотрена законом "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении социальных гарантий отдельным категориям лиц" и постановлением "Об утверждении Порядка назначения и выплаты государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью и государственной социальной помощи по уходу".
Кто может получить ежемесячную доплату
Для получения такой ежемесячной надбавки к пенсии гражданам нужно отвечать следующим критериям:
- достичь 80 лет и старше;
- самостоятельно проживать;
- нуждаться в постоянном постороннем уходе за состоянием здоровья. Это должно быть подтверждено выводом врачей;
- получать пенсию по возрасту.
В случае, если человек получает пенсию по инвалидности, то он не будет иметь право на такую доплату.
Размер доплаты за уход
Сумма такой выплаты составляет 40% от прожиточного минимума лицам, потерявшим трудоспособность. С 1 января 2024 года размер прожиточного минимума составляет 2361 гривна, соответственно доплата будет 944,4 гривны.
В сентябре сумма доплаты не будет увеличиваться, ведь она напрямую зависит от прожиточного минимума лицам, потерявшим трудоспособность, который в свою очередь может меняться только с нового года.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украине ожидается следующая индексация пенсии.