Доплаты за уход за одинокими пенсионерами: может ли измениться сумма в сентябре

Надо отвечать определенным критериям

В Украине пожилым лицам к их выплатам могут осуществлять доплаты и надбавки при определенных условиях. Одна из таких начисляется, если лицо нуждается в постороннем уходе.

Сумма доплаты составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Выплата предусмотрена законом "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении социальных гарантий отдельным категориям лиц" и постановлением "Об утверждении Порядка назначения и выплаты государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью и государственной социальной помощи по уходу".

Кто может получить ежемесячную доплату

Для получения такой ежемесячной надбавки к пенсии гражданам нужно отвечать следующим критериям:

достичь 80 лет и старше;

самостоятельно проживать;

нуждаться в постоянном постороннем уходе за состоянием здоровья. Это должно быть подтверждено выводом врачей;

получать пенсию по возрасту.

В случае, если человек получает пенсию по инвалидности, то он не будет иметь право на такую доплату.

Размер доплаты за уход

Сумма такой выплаты составляет 40% от прожиточного минимума лицам, потерявшим трудоспособность. С 1 января 2024 года размер прожиточного минимума составляет 2361 гривна, соответственно доплата будет 944,4 гривны.

В сентябре сумма доплаты не будет увеличиваться, ведь она напрямую зависит от прожиточного минимума лицам, потерявшим трудоспособность, который в свою очередь может меняться только с нового года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украине ожидается следующая индексация пенсии.