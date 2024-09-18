Пенсионеры в Украине будут получать повышенные выплаты: в правительстве назвали дату

Финансирование ПФУ осуществляется путем ЕСВ и финпомощью США

В Украине на следующий год запланирована индексация пенсионных выплат для граждан, хотя больших изменений ждать не стоит. Ее проведение зависит не от расходов государственного бюджета.

Начисление ежемесячных выплат для пенсионеров производится из Пенсионного фонда. Они в свою очередь получают деньги от единого социального взноса (ЕСВ) и финансовой помощи США, как рассказала министр социальной политики Украины Оксана Жолнович в интервью Liga.net.

Она объясняет, что каждая соцпрограмма Министерства социальной политики проходит строгое регулирование и проверку международных аудиторов. Они хотят обеспечить "прозрачное" использование финансирования.

"Эти проверки необходимы для обоснования экономического эффекта и подтверждения необходимости финансовой поддержки международными донорами, в частности, правительством США", — резюмировала она.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о новой пенсионной системе. Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович рассказала, когда она начнет действовать и как будет рассчитываться выплата пенсионерам.