Семья пенсионера может получить двукратную выплату: при каких обстоятельствах

Есть зафиксированное минимальное начисление

Если в семье есть умерший пенсионер, то его родственники могут получить помощь на погребение. Размер может отличаться в зависимости от закона, по которому пожилой человек получал пенсию.

В случае смерти пенсионера его семье выплачивается помощь на погребение в размере двухмесячной пенсии, которую он получал при жизни. Об этом сообщает реестр административных услуг "Дія".

Если пожилой человек получал пенсию по закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", то выплата начисляется в трехмесячном размере пенсии. Однако сумма не может быть меньше пятикратного прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

В то же время семья не имеет права на такую денежную помощь, если захоронение было осуществлено за средства государства.

Документы для оформления выплаты

Заявление о выплате помощи на погребение;

Документ, подтверждающий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

Паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность;

Свидетельство о смерти;

Выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти или справку о смерти пенсионера;

В случае регистрации смерти за пределами Украины представляется свидетельство о смерти или иной документ, подтверждающий факт смерти, выданный компетентным органом иностранного государства.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что одиноким пенсионерам предусмотрены доплаты за уход.