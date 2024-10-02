Выплаты для переселенцев: кто должен повторно подать заявление в октябре

Сумма отличается в 1 тысячу гривен

Внутри перемещенные лица во время войны продолжают получать выплаты. С сентября Правительство продлило начисление на проживание для таких лиц.

С последнего месяца лета срок выплаты средств продлен на полгода – до февраля 2025 года. Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

В октябре средства будут получать наиболее уязвимые категории переселенцев, которые не могут работать, а именно:

пенсионеры, у которых размер пенсии не превышает 9444 грн.;

люди с инвалидностью I или II группы; дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет; тяжелобольные дети;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки в возрасте до 23 лет, а также родители-воспитатели и приемные родители.

Она будет производиться автоматически.

Помощь для граждан, проживающих в Украине и имеющих статус внутренне перемещенных лиц, составляет:

для лиц с инвалидностью и детей — 3000 грн ;

; для других лиц — 2000 грн.

Однако следует напомнить, что есть категории украинцев, которые в октябре должны подать заявление на выплаты. Это касается:

семей с детьми до 14 лет, проживающих в зоне активных или возможных боевых действий, или в условно безопасных регионах, но дети там не могут учиться офлайн;

семей, где один из членов семьи ухаживает за лицом с инвалидностью I группы или ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет, или тяжело больным ребенком;

малолетних детей до 14 лет, прибывших без сопровождения родителей (по заявлению лица, находящегося в родстве);

беременных женщин, начиная с 30 недели беременности;

переселенцев, достигших 60-летнего возраста и не имеющих права на пенсионную выплату, если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в такой семье не превышает 9444 грн.

Если выплата не была продлена, то лицам следует обратиться в орган социальной защиты населения или ЦНАП.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что некоторым украинцам помогут с денежной помощью на аренду жилья.