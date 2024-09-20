В одном из областных центров ВПЛ могут предоставить денежную помощь на оплату коммуналки: какие условия

После получения выплаты заявителям нужно будет предоставить отчет об оплате

Благотворительный фонд Каритас продолжает начислять определенным категориям населения денежную помощь. Сейчас регистрация открыта для ВПЛ, переехавших из Донетчины в Запорожье.

Она будет производиться с целью оплаты коммунальных услуг. Об этом сообщили представители Центра поддержки ВПО Волновахского района "Бок о бок" в городе Запорожье, передает Bahmut.

Кто получит выплату

Денежная помощь предусмотрена для оплаты коммунальных услуг для ВПЛ, которые из Донетчины переехали в Запорожье и относятся к следующим категориям уязвимости:

люди с инвалидностью или травмами;

люди с хроническими болезнями или серьезными заболеваниями;

пожилые люди (60+);

женщины и дети из группы риска, в частности, одиноких председателей домохозяйств и/или женщин, являющихся основными опекунами в семье;

женщины и дети с дополнительной уязвимостью, не имеющие системы поддержки.

Какие нужно документы собрать и как получить выплату

Заявителям необходимо предоставить следующие документы:

справка о доходах семьи (пенсионерам не требуется);

договор аренды жилья;

реквизиты банка или IBAN;

ИНН всей семьи;

документы, подтверждающие соответствие категориям уязвимости.

После начисления средств лицам нужно будет предоставить отчет, что средства пошли именно на оплату коммуналки.

ВПЛ должно зарегистрироваться в онлайн-форме, но сейчас она закрыта.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинцы некоторых прифронтовых областей получат помощь на зимнее отопление.