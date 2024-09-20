Укр

В одном из областных центров ВПЛ могут предоставить денежную помощь на оплату коммуналки: какие условия

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Гривна Новость обновлена 20 сентября 2024, 13:48
Гривна. Фото Радио свобода

После получения выплаты заявителям нужно будет предоставить отчет об оплате

Благотворительный фонд Каритас продолжает начислять определенным категориям населения денежную помощь. Сейчас регистрация открыта для ВПЛ, переехавших из Донетчины в Запорожье.

Она будет производиться с целью оплаты коммунальных услуг. Об этом сообщили представители Центра поддержки ВПО Волновахского района "Бок о бок" в городе Запорожье, передает Bahmut.

Кто получит выплату

Денежная помощь предусмотрена для оплаты коммунальных услуг для ВПЛ, которые из Донетчины переехали в Запорожье и относятся к следующим категориям уязвимости:

  • люди с инвалидностью или травмами;
  • люди с хроническими болезнями или серьезными заболеваниями;
  • пожилые люди (60+);
  • женщины и дети из группы риска, в частности, одиноких председателей домохозяйств и/или женщин, являющихся основными опекунами в семье;
  • женщины и дети с дополнительной уязвимостью, не имеющие системы поддержки.

Какие нужно документы собрать и как получить выплату

Заявителям необходимо предоставить следующие документы:

  • справка о доходах семьи (пенсионерам не требуется);
  • договор аренды жилья;
  • реквизиты банка или IBAN;
  • ИНН всей семьи;
  • документы, подтверждающие соответствие категориям уязвимости.

После начисления средств лицам нужно будет предоставить отчет, что средства пошли именно на оплату коммуналки.

ВПЛ должно зарегистрироваться в онлайн-форме, но сейчас она закрыта.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинцы некоторых прифронтовых областей получат помощь на зимнее отопление.

Теги:
#Запорожье #Социальные выплаты #Выплаты #Каритас #Денежная помощь