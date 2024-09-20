В одном из областных центров ВПЛ могут предоставить денежную помощь на оплату коммуналки: какие условия
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
После получения выплаты заявителям нужно будет предоставить отчет об оплате
Благотворительный фонд Каритас продолжает начислять определенным категориям населения денежную помощь. Сейчас регистрация открыта для ВПЛ, переехавших из Донетчины в Запорожье.
Она будет производиться с целью оплаты коммунальных услуг. Об этом сообщили представители Центра поддержки ВПО Волновахского района "Бок о бок" в городе Запорожье, передает Bahmut.
Кто получит выплату
Денежная помощь предусмотрена для оплаты коммунальных услуг для ВПЛ, которые из Донетчины переехали в Запорожье и относятся к следующим категориям уязвимости:
- люди с инвалидностью или травмами;
- люди с хроническими болезнями или серьезными заболеваниями;
- пожилые люди (60+);
- женщины и дети из группы риска, в частности, одиноких председателей домохозяйств и/или женщин, являющихся основными опекунами в семье;
- женщины и дети с дополнительной уязвимостью, не имеющие системы поддержки.
Какие нужно документы собрать и как получить выплату
Заявителям необходимо предоставить следующие документы:
- справка о доходах семьи (пенсионерам не требуется);
- договор аренды жилья;
- реквизиты банка или IBAN;
- ИНН всей семьи;
- документы, подтверждающие соответствие категориям уязвимости.
После начисления средств лицам нужно будет предоставить отчет, что средства пошли именно на оплату коммуналки.
ВПЛ должно зарегистрироваться в онлайн-форме, но сейчас она закрыта.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинцы некоторых прифронтовых областей получат помощь на зимнее отопление.