Некоторым украинцам помогут деньгами на аренду жилья: кто может рассчитывать

Надо отвечать определенным критериям

Благотворительная организация "Каритас" продолжает начислять разным категориям населения денежные помощи. Сейчас регистрация на выплату продолжается в Полтаве.

Деньги будут выплачиваться в рамках проекта "Многосекторная помощь пострадавшим от войны людям в Украине". Об этом сообщают на странице фонда в Facebook.

Кто может получить помощь на аренду жилья в Полтаве

На начисление выплаты на аренду жилья в течение 6 месяцев имеют право проживающие ВПЛ в:

Полтавской;

Миргородской;

Коломакский;

Кременчугский;

Кобеляцких общинах.

Критерии отбора

Новоперемещенные ВПЛ, которые недавно (менее 30 дней) переехали в принимающее общество и обязательно подпадают, хотя бы под одну категорию уязвимости:

человек с инвалидностью;

человек с тяжелым заболеванием;

одинокий человек старшего возраста (60+) или домохозяйство, состоящее из одного или двух пожилых людей, не имеющих поддержки родных;

одинокие матери/родители или опекуны несовершеннолетних детей;

многодетные семьи (трое или более несовершеннолетних детей);

беременные женщины или матери с детьми до 3 лет.

В то же время есть два ограничения для оказания помощи:

Домохозяйство не получало аналогичной денежной помощи от других организаций; Средний месячный доход на одного человека составляет не более 6318 гривен.

Какие документы нужны

Заявитель должен собрать следующие документы:

паспорт (оригинал);

идентификационный код;

справка ВПЛ;

счет IBAN;

документы, подтверждающие критерий уязвимости;

справки ОК-5 или ОК-7.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что для украинцев стартовал прием заявок на финансовую помощь из Европы.