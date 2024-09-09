Укр

Некоторым украинцам помогут деньгами на аренду жилья: кто может рассчитывать

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Гривна Новость обновлена 09 сентября 2024, 14:29
Гривна. Фото 24 канал

Надо отвечать определенным критериям

Благотворительная организация "Каритас" продолжает начислять разным категориям населения денежные помощи. Сейчас регистрация на выплату продолжается в Полтаве.

Деньги будут выплачиваться в рамках проекта "Многосекторная помощь пострадавшим от войны людям в Украине". Об этом сообщают на странице фонда в Facebook.

Кто может получить помощь на аренду жилья в Полтаве

На начисление выплаты на аренду жилья в течение 6 месяцев имеют право проживающие ВПЛ в:

  • Полтавской;
  • Миргородской;
  • Коломакский;
  • Кременчугский;
  • Кобеляцких общинах.

Критерии отбора

Новоперемещенные ВПЛ, которые недавно (менее 30 дней) переехали в принимающее общество и обязательно подпадают, хотя бы под одну категорию уязвимости:

  • человек с инвалидностью;
  • человек с тяжелым заболеванием;
  • одинокий человек старшего возраста (60+) или домохозяйство, состоящее из одного или двух пожилых людей, не имеющих поддержки родных;
  • одинокие матери/родители или опекуны несовершеннолетних детей;
  • многодетные семьи (трое или более несовершеннолетних детей);
  • беременные женщины или матери с детьми до 3 лет.

В то же время есть два ограничения для оказания помощи:

  1. Домохозяйство не получало аналогичной денежной помощи от других организаций;
  2. Средний месячный доход на одного человека составляет не более 6318 гривен.

Какие документы нужны

Заявитель должен собрать следующие документы:

  • паспорт (оригинал);
  • идентификационный код;
  • справка ВПЛ;
  • счет IBAN;
  • документы, подтверждающие критерий уязвимости;
  • справки ОК-5 или ОК-7.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что для украинцев стартовал прием заявок на финансовую помощь из Европы.

Теги:
#Полтава #Социальные выплаты #Каритас #Денежная помощь