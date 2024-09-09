Некоторым украинцам помогут деньгами на аренду жилья: кто может рассчитывать
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Надо отвечать определенным критериям
Благотворительная организация "Каритас" продолжает начислять разным категориям населения денежные помощи. Сейчас регистрация на выплату продолжается в Полтаве.
Деньги будут выплачиваться в рамках проекта "Многосекторная помощь пострадавшим от войны людям в Украине". Об этом сообщают на странице фонда в Facebook.
Кто может получить помощь на аренду жилья в Полтаве
На начисление выплаты на аренду жилья в течение 6 месяцев имеют право проживающие ВПЛ в:
- Полтавской;
- Миргородской;
- Коломакский;
- Кременчугский;
- Кобеляцких общинах.
Критерии отбора
Новоперемещенные ВПЛ, которые недавно (менее 30 дней) переехали в принимающее общество и обязательно подпадают, хотя бы под одну категорию уязвимости:
- человек с инвалидностью;
- человек с тяжелым заболеванием;
- одинокий человек старшего возраста (60+) или домохозяйство, состоящее из одного или двух пожилых людей, не имеющих поддержки родных;
- одинокие матери/родители или опекуны несовершеннолетних детей;
- многодетные семьи (трое или более несовершеннолетних детей);
- беременные женщины или матери с детьми до 3 лет.
В то же время есть два ограничения для оказания помощи:
- Домохозяйство не получало аналогичной денежной помощи от других организаций;
- Средний месячный доход на одного человека составляет не более 6318 гривен.
Какие документы нужны
Заявитель должен собрать следующие документы:
- паспорт (оригинал);
- идентификационный код;
- справка ВПЛ;
- счет IBAN;
- документы, подтверждающие критерий уязвимости;
- справки ОК-5 или ОК-7.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что для украинцев стартовал прием заявок на финансовую помощь из Европы.