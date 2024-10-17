До 10 лет стажа не засчитают некоторым украинцам: в чем причина

Объяснение дали в ПФУ

Летние лица в Украине для выхода на пенсию должны достичь определенного возраста и наработать норму страхового стажа. Однако засчитают ли к стажу период работы в России.

Годы труда в Российской Федерации не будут внесены в страховой стаж, даже если лицо работало во время советских времен. Об этом сообщили в "На пенсии".

Эксперты объясняют, что причина кроется в том, что Россия и Украина вышли из пенсионного соглашения и по новым правилам подтвердить российский стаж в Украине сейчас практически невозможно.

В Министерстве социальной политики Украины ранее писали, что новый законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины о пропорциональном исчислении страхового стажа лицам, работавшим за пределами Украины", украинцам не будут засчитывать к страховому стажу годы труда в России после 19 февраля 2014 года.

В стаж не относят работы в военной службе или силовых структурах, незаконных вооруженных или военизированных формированиях, судебных или правоохранительных органах государства-агрессора на временно оккупированных территориях. Кроме того, это касается добровольного занятия должностей в незаконных органах власти.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько "стоит" 1 год стажа, которого не хватает для выхода на пенсию.